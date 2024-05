Programa inédito no Município, primeira turma do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil apresenta trabalhos finais

Os alunos do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ) apresentaram os trabalhos finais de conclusão de curso na última semana. O programa inédito no Município, conta com recursos da Prefeitura de Araxá por meio de uma parceria com o Sebrae Minas e o Sesi Senai. A ação foi uma indicação do vereador Raphael Rios.

Denominada “Projeto Vitrine”, a iniciativa de conclusão consiste que os estudantes apresentem à banca avaliadora a proposta de criação de um empreendimento, com um plano de negócios que atenda às necessidades do mercado, levando em consideração contextos sociais, econômicos e culturais locais.

Ao todo, foram apresentadas ideias de concepção de nove empresas: Artes e Encanto (artesanato em resina); Grão e Sabor (tortas salgadas sem glúten); Green Life (equipamento para cultivo de plantas); Green Storm (lenços umedecidos com repelentes); Jardim dos Sabores (doces veganos); L’amore Requinte (velas e sabonetes aromáticos); Lá no Huguim (hamburgueria artesanal); Muff (produto que protege roupas contra o mofo) e Power Fruit (mix de frutas em pote).



Sobre o NEJ

O NEJ visa preparar os jovens de 16 a 30 anos para o mercado de trabalho, oferecendo um curso técnico em Administração com foco em empreendedorismo, estimulando características como autonomia, proatividade e responsabilidade socioambiental. Nesta primeira etapa, 39 alunos participaram do programa.