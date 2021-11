Programa Novos Talentos da Mosaic Fertilizantes contrata pessoas negras e mulheres

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatos e potássio com­binados, está com inscrições para o Programa Novos Talentos – Estágio 2022. Alinhada com seu compromisso com diversidade e inclusão, as vagas nesta edição são exclusi­vas para pessoas negras e mulheres.

São 21 oportunidades distribuídas por Araxá, Patrocínio, Uberaba e Tapira, nas áreas de meio ambiente, saúde e segurança, planejamento de mina de curto prazo e frota, operações industrias, operação mina, manutenção, beneficiamento de Minério, plane­jamento de longo prazo, gestão e relacionamento, recursos humanos, saúde ocupaci­onal, transformação e sistemas de gestão, atendimento ao cliente. O processo de se­leção será todo em formato digital, e os interessados podem se inscrever até 8 de dezembro, por meio do site: http://www.mosaicco.com.br.

A diversidade é prioridade para a Mosaic Fertilizantes e uma de suas metas de ESG. A companhia está comprometida na construção de uma força de trabalho representativa, abraçando as multiplicidades em busca de um ambiente que dê oportunidades e valorize a diversidade de pessoas, ideias e pensamentos. Por isso, entende que o programa de estágio pode contribuir na construção de um pipeline de talentos diversos, ajudando a transformação da sociedade. “Para o primeiro semestre de 2022, o processo de estágio do Programa Novos Talentos está voltado para a contratação de pessoas negras e mulheres que queiram fazer parte de um ambiente dinâmico e contribuam para o cres­cimento sustentável da organização”, destaca Marina Antwarg, gerente de Aquisição de Talentos da Mosaic Fertilizantes.

No Brasil, pessoas negras e mulheres configuram, respectivamente, 55,8% e 51,5% da população*, mas ainda não têm representatividade expressiva nas empresas. Na mine­ração, por exemplo, a presença feminina na força de trabalho é de apenas 15%, se­gundo relatório da Women in Mining Brasil – outubro de 2021.

*Dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019 (PNS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Processo seletivo

O processo de seleção contará com testes, utilizando inteligência artificial e gamifica­ção, que trará a possibilidade de avaliação dos candidatos pelo seu potencial e identi­ficação dos perfis aderentes à cultura da empresa. Também estão previstas entrevistas por vídeo e dinâmicas de grupo com o RH e a liderança da Mosaic Fertilizantes. Os candidatos aprovados seguirão para etapas admissionais e de integração. Para aque­les que não seguirem adiante, terão a possibilidade de receber uma devolutiva de como foi sua atuação no processo, como uma forma de desenvolvimento de carreira.

Durante o programa de estágio, os participantes poderão alavancar suas habilidades técnicas e comportamentais por meio das trilhas de desenvolvimento. Além disso, terão a oportunidade de ingressar em uma companhia em crescimento, que atua em dois setores muito relevantes para a economia, o agronegócio e a mineração. “O programa de estágio proporcionará muitos aprendizados e queremos que os nossos estagiários se sintam confiantes para contribuírem com o seu melhor”, complementa Marina An­twarg.

Para se inscrever, o candidato deve estar cursando o penúltimo ou último ano da gra­duação, nos cursos de Engenharias (Produção, Computação, Automação, Química, Me­cânica, Elétrica, Materiais, Ambiental, Florestal, Civil, Geológica/Geologia e Minas); Administração; Mecatrônica; Ciência da Computação; Economia Ciências Contábeis; Gestão de RH; Sistemas de Informação; Enfermagem; Estatística e Marketing.