Programação da Semana Nacional do Trânsito é concluída com distribuição de kits e peça teatral

As ações de conscientização da Semana Nacional do Trânsito em Araxá foram encerradas na sexta-feira, 24 de setembro. Durante seis dias, a programação da Secretaria Municipal de Segurança Pública contemplou blitze educativas, emissão de carteiras de estacionamento para idosos e deficientes e teatro infantil.

Além disso, foram distribuídos 700 kits com material informativo sobre trânsito e prevenção da dengue, máscaras descartáveis e preservativos masculinos e femininos.

O secretário Daniel Rosa ressalta que promover a Semana Nacional do Trânsito foi muito importante para as ações de conscientização. Ele destaca a parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, Polícias Civil, Militar e Rodoviária e o Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). “Desejamos que o tema ‘Pedestre e ciclista, ver e ser visto’ seja fixado na mente das pessoas para termos um trânsito mais seguro.”

Ele avalia que o trabalho foi bem abrangente, atingindo públicos variados. Nas rodovias, os caminhoneiros participaram de palestras rápidas sobre a importância de redobrar a atenção ao ultrapassar veículos menores e ciclistas, evitando acidentes e atropelamentos.

Para as crianças, que serão futuras condutoras, uma mensagem lúdica trazendo informações sobre os cuidados básicos para ver e ser visto. A peça de teatro “Deu a louca no trânsito” foi assistida por 78 alunos e 12 professoras das Escolas Municipais Dona Gabriela, Professora Leonilda Montandon (Caic), Romália Porfírio de Azevedo Leite e Aziz J. Chaer.