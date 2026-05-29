Sicredi Ibiraiaras RS/MG é patrocinadora da Copa Internacional de Mountain Bike de Araxá

Foto: Divulgação / CIMTB

Próxima da comunidade e com incentivo às iniciativas locais da sua região de abrangência, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG patrocina a Copa Internacional de Mountain Bike de Araxá (MG), promovida a partir desta sexta-feira (29) até domingo (31), no Grande Hotel Termas. Essa é o terceiro ano consecutivo com a parceria entre a competição e a cooperativa.

De acordo com a coordenadora administrativo financeiro da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Mariana Rabello, a cooperativa incentiva o esporte local ao patrocinar a competição e promove ações de fortalecimento de marca no fim de semana. Entre as atrações, a cooperativa irá disponibilizar espaço de descanso para os competidores, totem para carregar a bateria de celulares, além de brindes personalizados para as crianças.

“É um momento importante de estar próximo da nossa comunidade, abordar sobre negócios e cooperativismo. Vamos estar com espaço de descanso para os competidores, fazendo relacionamento com os participantes”, explica.

A Copa Internacional de Mountain Bike é tradicional no município, principalmente nos últimos anos. Segundo Mariana, o evento mobiliza a região e gera engajamento da comunidade, o que faz sentido para a Sicredi Ibiraiaras RS/MG. “Existe uma mobilização econômica na região, porque é um evento muito importante para a cidade, com muitas pessoas de fora. Para o Sicredi, é um prazer fazer parte de um evento como esse, apoiando a questão social e econômica do nosso município”, destaca a coordenadora.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

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