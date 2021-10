Projeto PAN-DE-MIA, do escritor Cesar Campos, tem primeiro livro lançado no Teatro Municipal

A trilogia que aborda o tema Covid-19 de forma a minimizar traumas, incentivar a manutenção dos cuidados e trazer à discussão informações relevantes teve o primeiro livro lançado no dia 20 de outubro no Teatro Municipal de Araxá. Na plateia 150 pessoas. Após o primeiro lançamento do livro PAN seguimos para a obra DE, o local escolhido é a Escola Municipal Eunice Weaver, na comunidade rural de Itaipu, quinta-feira (28/10), às 14h30, durante um bate papo com o autor da trilogia Cesar Campos e Rafael Nolli.

O projeto da coletânea “PAN-DE-MIA: Como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu”é uma realização do Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do patrocínio master da CBMM, patrocínio do Grupo Zema e apoio do Instituto das Artes e Movimento (Movart).

“Propomos o incentivo à leitura como uma atividade que integre pais e filhos, educadores e alunos, em um processo contínuo de conhecimento, que possibilite desenvolver habilidades e uma melhor compreensão do mundo, tanto para os adultos quanto para as crianças”, explica a proponente do projeto, Wanêssa Borges.

Uma obra complementa a outra, ao todo são três livros. O Livro 1, Dra. PAN, foi narrado pela contadora de histórias do projeto, Márcia Pires, com participação do Núcleo de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Educação. O músico Jorge Vinnis contou com a presença do aluno do projeto, Gael, na recepção do público e durante a sessão de autógrafos. Todo o evento teve transmissão simultânea em libras feita pela intérprete de libras, Jessica, tornando todo o lançamento acessível, além da transmissão online ao vivo.

A noite de lançamento trouxe para os convidados, presenciais e virtuais, o resgate da percepção de ser criança em momentos como estamos vivendo na pandemia. Autoridades, educadores, artistas, representantes de instituições do terceiro setore comunidade em geral, estiveram presentes no Teatro Municipal dia 20 de outubro. O público acompanhou o bate papo com o autor, jornalista e escritor Cesar Campos, e especialistas convidados que abordaram o tema. Bruno Barbosa mediou a conversa entre Cesar Campos e os psicólogos Thiago Melo e Eliana Aparecida Inácio.

No lançamento do Livro 2, Amiga DE, acontece um bate papo que também será transmitido ao vivoe abordará, da mesma forma simples da personagem do livro, os desafios psicológicos e o tratamento da doença para as crianças que vivenciaram a pandemia. Na Escola Municipal Eunice Weaver, no distrito de Itaipu (BR-262, km 718) participam pais e alunos da comunidade da zona rural de Araxá.

Fechando a trilogia o Livro 3 – Gata MIA – apresenta a ludicidade no monólogo com uma gata e todas as experiências de angústia, tristeza, raiva do personagem central diante das limitações impostas e as experiências positivas vividas: pais mais em casa, novas formas de brincar, a valorização da simplicidade. Outra reflexão importante é do quanto os novos hábitos nos ajudarão.

Já estão sendo distribuídos os cinco mil exemplares nas instituições de ensino, bibliotecas, OSC’s (Organizações da Sociedade Civil), salas de espera das Unidades Básicas de Saúde, clínicas, hospitais e nas unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF’s). “É uma maneira de promover o acesso de forma desconstruída e buscar o interesse das crianças na continuação do processo. Muitas famílias não conseguiram explicar tudo para as crianças em casa e o projeto tenta ajudar neste sentido”, finaliza Cesar Campos.