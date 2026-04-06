Projeto piloto “Lar Protegido” garante mais segurança a crianças neurodivergentes em Araxá

Garantir mais segurança e proteção para crianças e adolescentes neurodivergentes em situação de vulnerabilidade social. Esse é o objetivo do projeto Lar Protegido, iniciativa inédita da Secretaria Municipal de Assistência Social de Araxá. A proposta prevê a construção de muros nas residências dessas crianças, oferecendo mais segurança no dia a dia dessas famílias.

Inicialmente, o projeto, em caráter piloto, vai beneficiar 10 famílias acompanhadas pelo CRAS Pão de Açúcar, região onde foi identificado, a partir de diagnóstico realizado com apoio da rede de Saúde Mental, um número significativo de crianças e adolescentes com deficiência ou transtornos mentais.

A iniciativa é financiada com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), reforçando o compromisso com a proteção integral desse público.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Lillian Cristina Pereira, o projeto representa um avanço importante na política de cuidado. “É uma ação que nasce da realidade das famílias e do olhar atento das nossas equipes. Com um investimento relativamente baixo, conseguimos gerar um impacto enorme na vida dessas crianças e de seus responsáveis, garantindo mais segurança e dignidade”, destaca.

De acordo com a secretária, a ação surgiu a partir da escuta das necessidades do território e busca prevenir situações de risco, especialmente em momentos de crise, quando há possibilidade de fuga das crianças. “Mais do que uma intervenção estrutural, o projeto garante tranquilidade às famílias e contribui para um ambiente mais seguro e acolhedor”, afirma.

Ela explica que com investimento aproximado de R$ 141 mil, a proposta poderá ser ampliada futuramente. A Secretaria também já avalia a reapresentação do projeto ao Conselho para captação de novos recursos e expansão do atendimento para outras regiões do município.