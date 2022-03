Projeto Por um Museu Humanizado busca promover a educação patrimonial para estudantes de Araxá

Contar aos mais novos a história de Araxá e promover a educação patrimonial. É com este objetivo que o projeto Por um Museu Humanizado – Construindo Cidadania, desenvolvido pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), está oportunizando o acesso de alunos do ensino fundamental de escolas públicas aos museus da cidade.

O projeto acontece duas vezes por mês de maneira alternada nos museus Dona Beja e Sacro.

A primeira visita foi com alunos da Escola Estadual Maria de Magalhães no Museu Dona Beja. Após o tour, o monitor promove um bate-papo sobre a história do museu visitado e a importância que ele tem para Araxá.

“Essa iniciativa é importante e buscar despertar nos alunos o conhecimento sobre a riqueza histórica de Araxá. Muita coisa mudou de antigamente em relação a hoje. E trazer isso aos mais novos é necessário, pois foi por meio do antigo que a gente caminhou para a modernidade”, destaca a coordenadora dos museus e idealizadora do projeto, Graça Maria Melo da Silva.