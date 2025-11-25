Projeto Raízes do Futuro realiza plantio no Colégio Dom Bosco

O projeto Raízes do Futuro segue fortalecido e consolidando sua missão de ampliar as áreas verdes e fomentar a educação ambiental em Araxá. Em mais uma etapa da iniciativa, o idealizador do projeto e presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, realizou o plantio simbólico de uma muda de Ypê Branco no parque ecológico do Colégio Dom Bosco, na tarde desta segunda-feira (24).

Durante a visita, Raphael também entregou 70 formulários ao superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), Vinícius Martins. Os documentos foram preenchidos pelos alunos dos Ensinos Infantil e Fundamental, indicando sugestões de novos pontos para o plantio de árvores em diversos bairros da cidade.​



A iniciativa integra o trabalho desenvolvido com o livro Raízes do Futuro, que une literatura, educação e prática ambiental. A proposta de aprender sobre o meio ambiente colocando a mão na terra fortalece a conscientização e aproxima os estudantes da importância da preservação.

A atividade contou com a presença da assessora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Roberta Neves; da diretora pedagógica do Colégio, Maria Cristina Barreto; do diretor Institucional e Pastoral, Padre Raymmon Santos; da supervisora pedagógica, Serise Maria Santos; do coordenador Financeiroalém, Murilo Araújo, de professoras e estudantes do Ensino Infantil, que participaram ativamente do plantio e vivenciaram, na prática, o cuidado com a natureza.