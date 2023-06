Projeto Raízes promove a visita de 80 alunos de Uberaba e Uberlândia aos pontos turísticos de Araxá

Resgatar as origens e promover a valorização das cidades, histórias locais, contos, saberes populares, patrimônios, artes, culinárias, animais, culturas, entre tantos outros elementos que formam nossa a identidade de uma cidade. Com este objetivo, os pontos turísticos de Araxá receberam recentemente a visita de 80 alunos das unidades do Colégio Gabarito de Uberaba e Uberlândia. A ação faz parte do ‘Projeto Raízes’.

O Projeto Raízes fará parte de uma mesa redonda, que abordará o início da formação do Triângulo Mineiro, dentro da programação da 11ª Edição do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), que acontece entre os dias 5 e 9 de julho no Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim. A realização do evento conta com o apoio da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto

As atividades do projeto foram desenvolvidas em etapas. Em uma delas, denominada ‘Na Rota do Sertão da Farinha Podre’, os alunos conheceram cidades da Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A iniciativa é realizada com uma equipe de professores de disciplinas como Sociologia, Geografia, História, Cidadania, Ciências, Matemática e Literatura, que abordam em sala de aula assuntos relacionados aos conhecimentos adquiridos durante as viagens.

Em Araxá, os estudantes visitaram pontos como Complexo do Barreiro, Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá e Museu Dona Beja, além de conhecerem a produção dos famosos doces da cidade. “O projeto inicia-se com o mapeamento da cidade, levando em consideração o município e os seus distritos. Foi um projeto que veio a partir de uma certa necessidade e sensibilidade de trabalhar com os alunos as nossas referências em termos identitários e a questão do pertencimento do espaço urbano para aprendermos a valorizar e reconhecer nossos patrimônios culturais”, destaca o professor de sociologia e idealizador do projeto, Lúcio Mário, do Colégio Gabarito.