Projeto realiza reflorestamento para recuperação de recursos hídricos em Araxá

Diante da escassez de recursos hídricos cada vez mais intensa, principalmente na época de seca, a Prefeitura de Araxá lançou o projeto de reflorestamento que visa a preservação de nascentes e olhos d’água da cidade.

Na quarta-feira (27), alunos do 2º ano da Escola Municipal Professor Nelson Gomes fizeram o plantio de cerca de 30 mudas de árvores frutíferas e nativas. As árvores foram plantadas em uma das margens de um espelho d’água que fica próximo a uma nascente na Área de Preservação Permanente (APP) do bairro Veredas da Cidade, no Setor Leste.

Além da Secretaria Municipal de Educação, o projeto envolve também o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e a Casa do Pequeno Jardineiro da Secretaria Municipal de Ação Social, que fez o estudo das árvores nativas e forneceu as mudas.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que hoje a educação ambiental já faz parte da grade de ensino através de projetos interdisciplinares, ou seja, em que o tema é trabalhado junto aos demais conteúdos. “A proposta é que a partir do ano que vem o projeto de recuperação das matas ciliares próximas a recursos hídricos seja trabalhado na Educação Integral”, afirma.

O projeto também prevê o reflorestamento de outras quatro áreas verdes próximas às nascentes da cidade. Entre os benefícios da preservação das matas ciliares, conforme o biólogo do IPDSA, Rodrigo Machado, é que a vegetação retém a água da chuva que se infiltra no solo, alimentando os lençóis freáticos, e estes alimentarão as nascentes e olhos d´água.

“As raízes das árvores retêm os sedimentos que são transportados pela chuva e se acumulam no fundo dos rios. E toda a drenagem da água das chuvas desse setor recai aqui, que é um ponto recorrente de enchentes e inundações. Com a proteção de árvores, a gente reduz o assoreamento e evita a poluição desse espelho d’água”, explica Rodrigo.

“É muito importante trabalhar esse tipo de conteúdo com as crianças, afinal, é desde pequeno que a gente aprende a preservar a natureza. E eu costumo dizer que eles também são educadores. Todo o aprendizado conferido na escola, eles levam para os pais e outros adultos da sua convivência. Então, se a gente quer mudar na sociedade, a gente tem que começar pelas crianças”, reforça Zulma.