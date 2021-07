Projeto Viva a Vida é lançado em Araxá

“Se você pode mudar o futuro, comece agora. O futuro são as nossas crianças”, foi com essa premissa que o prefeito Robson Magela destacou a implantação de mais um projeto social na cidade. Na quarta-feira (14), a a Secretaria Municipal de Ação Social lançou o Projeto Viva a Vida, destinado a 80 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e que realiza aulas de dança, tênis e natação.

O Projeto Viva a Vida é uma iniciativa com atividades de esporte e lazer para alunos de 6 a 17 anos de escolas municipais atendidos pelos equipamentos da Secretaria Municipal de Ação Social – Núcleos de Convivência, Cras e Creas. As atividades são realizadas no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC).

De acordo com o prefeito Robson Magela, investir em crianças e adolescentes é a oportunidade de se trabalhar por um futuro melhor. “O esporte é um espaço propício para o desenvolvimento de valores e transformação social. Nós sabemos que existem muitas crianças carentes na cidade e eu fico muito feliz por participar de momentos como esse, que serão lembrados pelo resto da vida das pessoas que vão utilizar esse espaço”, destaca.

A ação conta uma equipe técnica de psicólogos, assistente social e pedagogos para reforço escolar. Os alunos recebem uniformes e material para as atividades. “Nós utilizamos o projeto como meio atrativo para falar de saúde, disciplina, educação. É possível garantir até mesmo a melhoria da alimentação, pois fornecemos lanche para todos os jovens. Além disso, será possível, por meio da equipe técnica, fazer um estudo social do núcleo familiar de cada assistido”, explica a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Pereira.

Paralelo às atividades esportivas, o projeto também promove palestras educativas, debates, rodas de conversas, dinâmicas sobre temas sociais, assim como a realização de oficinas envolvendo a família e a comunidade. “Nosso objetivo é resgatar a vida de crianças em vulnerabilidade social por meio de atividades físicas. Esse apoio irá ajudar a trilharem caminhos diferentes para que novos horizontes surjam na vida delas”, destaca a coordenadora do Projeto Viva a Vida, Ana Lúcia Silva.