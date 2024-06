Queijos gigantes serão destaque na ExpoQueijo Brasil 2024

O maior queijo Mantiqueira de Minas já produzido no Brasil vai deixar a região de Itamonte esta semana. A iguaria, batizada de “Soberano da Mantiqueira” tem 129 quilos e promete ser, literalmente, uma das grandes atrações da ExpoQueijo Brasil; evento que reúne produtores de 14 países nesta semana em Araxá, no interior de Minas Gerais.

Segundo o produtor Alexandre José da Fonseca, um dos proprietários da Queijaria Dom Carmelo, o queijo foi produzido com 1.350 litros de leite. “Ele tem 90 centímetros de raio e 20 centímetros de altura. Nós estimamos que ele deverá ter um peso final de 105 kg, após um ano de maturação”, destaca.

A iguaria é maturada ao lado da produção comercial. Os queijos produzidos na propriedade são feitos a partir de uma atividade leiteira própria, que conta com 60 vacas em lactação. O destaque da queijaria é, sem dúvidas, o Minas Padrão, primeiro queijo da região a alcançar medalha de ouro em uma premiação internacional. “Participamos da ExpoQueijo Brasil em 2022. Acredito que conquistar a medalha de ouro em Araxá não só impulsionou o alcance dos nossos queijos, mas também ampliou o espaço para outras queijarias regionais entrarem em grandes premiações”, diz Alexandre.

A origem do Soberano

De acordo com o sócio de Alexandre, o produtor Renato Almeida Fonseca, o Soberano da Mantiqueira bateu o recorde que já era da queijaria. “Em dezembro do ano passado adquirimos uma forma italiana, famosa por ser utilizada na produção do Grana Padano, para fabricar um queijo de quase 50 quilos, o Mantiqueirão; que é um `primo´ do Parmesão, mas com características próprias da nossa região”, explica.

Com 6 meses de maturação, a peça pesa atualmente 42 kg. “O processo leva o produto a perder umidade e ganhar um sabor indescritível. É importante destacar que o queijo maior também é fabricado em alta qualidade, assim como os demais produtos da queijaria. Com o sucesso dessa experiência, nos sentimos preparados para aceitar um outro desafio, o de produzir o Soberano, esse queijo com mais de 100kg”, explica Renato.

Um novo gigante

A provocação, que deu origem ao Soberano da Mantiqueira, é a mesma que levou à produção do maior queijo Canastra, na Queijaria do Ivair, em 2023. Renata De Paoli Santos, fundadora da primeira Escola ítalo-brasileira de Laticínios “Curadoria do Queijo” e do programa Jornada do Queijo – Vivências Queijeiras e o comunicador e empreendedor Jordane Macedo, da Rota do Queijo de Minas e Made IN Minas incentivaram e uniram forças para que a fabricação se tornasse realidade e querem fazer o mesmo, agora, com o queijo produzido na região de Araxá.

“Vamos nos reunir novamente, desta vez, na tradicional Fazenda do Alexandre Honorato, renomado produtor de Queijo Minas Artesanal (QMA), para criar o maior queijo Minas Artesanal de Araxá. Este projeto ambicioso não só celebra a rica tradição queijeira de Minas Gerais, mas também visa promover o queijo artesanal mineiro no cenário nacional e internacional”, comenta Renata.

A produção será feita no período da ExpoQueijo Brasil e promete atrair a atenção de amantes do queijo, especialistas do setor e da mídia. “Serão produzidos dois queijos, de 50 quilos cada, com a utilização de mais de mil litros de leite. A iniciativa destaca a importância do queijo artesanal para a economia local e valoriza o trabalho dos produtores mineiros”, ressalta Jordane Macedo.

Atrações

A ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards – conta com o maior concurso internacional de queijos artesanais das Américas. Neste ano participam 1.100 queijos de 14 países (Argentina, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, França, Itália, México, Panamá, Peru, Suíça e Uruguai). Além da competição, o evento tem uma Feira Internacional de Negócios com estandes que valorizam o consumo de produtos da agricultura familiar. O Fórum Internacional desenvolve uma agenda de palestras, conferências e mesas de debate sobre inovações, métodos e práticas para melhorar a qualidade e agregar valor comercial ao queijo artesanal regularizado, entre outros produtos da gastronomia rural. A vila gastronômica e cultural promove uma experiência sensorial na degustação de queijos artesanais harmonizados com outras iguarias da culinária regional. Uma celebração dos sabores e da cultura, com música ao vivo, mostras e exposições.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards tem reconhecimento e participação dos principais países produtores, atraindo a atenção da comunidade internacional, de especialistas e da imprensa. O encontro conta com uma grande estrutura montada no pátio principal e nos luxuosos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a ExpoQueijo será realizada entre os dias 27 e 30 de junho e se prevê que tenha um impacto positivo em diversas áreas, como o turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia e de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Bonare Eventos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura; Ministério da Cultura, Governo Federal e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura; Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Conta com o patrocínio da CBMM, Copasa, Cemig, McCain, Sebrae, Sistema Ocemg e Sicoob Crediara. Tem parceria com associações de produtores de queijos e apoio de todas as instituições de fomento do agronegócio, com destaque para o Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Superintendência Federal de Agricultura MG; Governo de Minas, por meio da Seapa – Emater-MG, Epamig, IMA; Entreposto de Laticínios São Pedro, CCPR, Senar, Faemg e Prefeitura de Araxá. A Epamig – Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG ILCT), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) – Governo de Minas Gerais – é a entidade mantenedora da Expoqueijo Brasil 2024.

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards

Data: 27 e 30 de junho

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá. Rua Águas do Araxá, sem número – bairro Barreiro, Araxá (MG)

Mais informações: www.expoqueijobrasil.com.br