Rally Minas Brasil define campeões em Araxá e conquista público

Dois campeões inéditos (nas quatro edições) e um bicampeão. Assim ficou o alto do pódio do Rally Minas Brasil, que abriu o Brasileiro de Rally Cross-Country CBA e CBM em Araxá. A definição dos vencedores aconteceu na segunda etapa da prova, com uma especial de 187 quilômetros que levou os competidores às cidades de Tapira e Sacramento. Com um desafio a mais: a chuva, que caiu durante a passagem das motos e mudou as características do piso também para UTVs e carros.

A terra molhada ficou mais compactada (e rápida), além de diminuir bastante a poeira. Uma ajuda importante para quem buscava ultrapassar quem estava à frente. Alguns trechos ficaram mais lisos, exigindo atenção. E não faltaram o trial (partes com muitas pedras e depressões) e sequências velozes. Tudo em meio às montanhas, com subidas e descidas, e a um visual tão bonito quanto o da véspera.

Nas duas rodas, o dia e a classificação final do 4º Rally Minas Brasil foram dominados pelo mineiro Túlio Malta (IMS Yamaha Rally Team). O piloto de Lagoa da Prata, atual vice-campeão brasileiro na classe Moto2 se adaptou bem às condições diferentes para vencer o rally pela primeira vez. Ele ainda foi favorecido por um problema com o francês Adrien Metge, seu companheiro de equipe. Melhor da sexta-feira, Metge teve a torre de navegação de sua moto quebrada, o que limitou seu desempenho.

“Minha primeira vitória na geral em um rally, ainda por cima na minha terra. Minas é um lugar muito propício para a prática do esporte, a gente sobe montanha, desce montanha, passa em rio, escorrega em pedra. Tenho certeza de que a energia que emana de um local tão especial fez a diferença. Feliz por manter o bom momento da equipe, que vem de vários títulos e conquistas”, festejou Malta.

Destaque ainda para a estreia do argentino Martín Duplessis (Honda) em competições brasileiras. Mesmo pouco acostumado ao terreno e ainda se adaptando ao equipamento, ele garantiu o terceiro lugar geral, atrás também do companheiro Bissinho Zavatti.

Entre os UTVs, Bruno Varela e Gustavo Bortolanza (Can-Am) confirmaram a promessa de um ritmo forte para a segunda especial depois de serem os mais rápidos na primeira. Foram superados apenas pelos catarinenses Deni do Nascimento e Gunnar Dums (Can-Am). A soma dos dois dias, no entanto, garantiu a vitória para o integrante da ‘Família da Poeira’, também a primeira no Minas Brasil.

“A prova foi excelente, a organização está de parabéns. Um percurso muito técnico e a chuva ainda apimentou a disputa. Muitos trechos de cascalho e piçarra e o terreno ficou mais liso nesse segundo dia, demos algumas escapadas mas conseguimos o resultado”, afirmou Bortolanza.

Já nos carros, Denísio Casarini e Ivo Mayer (Buggy Giaffone) fecharam o rally com 100% de aproveitamento. Na especial do sábado lutaram contra outro buggy, o de Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio, que abandonaram na véspera. Na classificação final, segunda posição da Ford Ranger T1 de Rodrigo Aché e Luís Felipe Eckel.

“Mudamos esse ano para os carros, o Ivo nunca tinha navegado no buggy, mas nos acertamos rápido com o carro e foi tudo perfeito. O rally foi bastante prazeroso”, resumiu Deninho que, ao lado de Ivo, já havia vencido a prova, mas entre os UTVs.



4º Rally Minas Brasil

Segundo dia

Especial: 187 quilômetros / deslocamento: 49,4 quilômetros



Motos

1º Túlio Malta (Yamaha) 2h37min57

2º Ricardo Martins (Yamaha) 2h40min51

3º Bissinho Zavatti (Honda) 2h40min57

4º Martín Duplessis (ARG/Honda) 2h43min33

5º Gabriel Soares (Honda) 2h44min13



UTV

1º Deni do Nascimento / Gunnar Dums (Can-Am) 2h32min35

2º Bruno Varela / Gustavo Bortolanza (Can-Am) 2h34min51

3º André Hort / Idali Bosse (Can-Am) 2h35min14

4º Cristiano Batista / Robledo Nicoletti (Can-Am) 2h35min21

5º Adriano Benvenutti / Henry Ritter (Can-Am) 2h36min11



Carros

1º Denísio Casarini / Ivo Mayer (Buggy Giaffone) 2h34min01

2º Lucas Moraes / Kaíque Bentivoglio (Buggy Giaffone) 2h38min22

3º Rodrigo Aché / Luís Felipe Eckel (Ford Ranger T1) 2h41min58

4º Paulo Góes / Jefferson Teixeira (Mitsubishi L200 Triton) 2h54min43

5º Alessandro Tozoni / Cristina Xavier (Mitsubishi L200 Triton) 2h59min10



Classificação final



Motos

1º Túlio Malta (Yamaha) 5h04min15

2º Bissinho Zavatti (Honda) 5h06min07

3º Martín Duplessis (ARG/Honda) 5h07min02

4º Ricardo Martins (Yamaha) 5h07min40

5º Jean Azevedo (Honda) 5h13min09



UTV

1º Bruno Varela / Gustavo Bortolanza (Can-Am) 4h48min42

2º Cristiano Batista / Robledo Nicoletti (Can-Am) 4h50min45

3º Deni do Nascimento / Gunnar Dums (Can-Am) 4h51min20

4º Adriano Benvenutti / Henry Ritter (Can-Am) 4h53min33

5º André Hort / Idali Bosse (Can-Am) 4h55min20



Carros

1º Denísio Casarini / Ivo Mayer (Buggy Giaffone) 4h51min07

2º Rodrigo Aché / Luís Felipe Eckel (Ford Ranger T1) 5h04min53

3º Alessandro Tozoni / Cristina Xavier (Mitsubishi L200 Triton) 5h33min16

4º Paulo Góes / Jefferson Teixeira (Mitsubishi L200 Triton) 5h36min00

5º Gabriel Boff / Vítor Hugo Boff (Mitsubishi TR4) 5h55min30



* Resultados extra-oficiais