Raphael Rios e Robson Magela cumprem agenda juntos ouvindo demandas da comunidade

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios e o prefeito Robson Magela cumpriram agenda na tarde desta sexta-feira (23). Juntos estiveram no Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos bairros Pão de Açúcar, na Praça da Família no bairro São Pedro, na Unioeste ouvindo demandas da área de saúde e no bairro Camuá, ao lado da também vereadora Leni Nobre, ouvindo as demandas dos moradores.

Melhorias para a Assistência Social

No Núcleo de Convivência, a coordenadora Luciana Xavier, destacou a importância de ampliar a estrutura física e de atendimento das mais de 500 famílias assistidas pela equipe técnica. De acordo com Robson, ao lado da casa onde funciona o Centro de Convivência há um terreno institucional. No local será estudada a possibilidade de construir uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), o que ampliaria os atendimentos e as opções de serviços prestados à comunidade.

Manutenção na Praça da Família

Na Praça da Família, Raphael apresentou ao prefeito, demandas de manutenção do local e solicitou o retorno das práticas esportivas coletivas, como pilates e alongamento, especialmente para os idosos, público alvo daquele espaço. O prefeito Robson destacou que a liberação dos esportes coletivos deve vir no próximo decreto.

Reformas na Unioeste e ESF para o bairro Alvorada

Eles também fizeram uma visita de fiscalização na Unioeste no bairro Boa Vista. Oportunidade para ouvir as demandas da equipe técnica e constatar problemas estruturais. Após uma solicitação ao presidente da Câmara e ao prefeito sobre uma unidade de ESF no bairro Alvorada, foi firmado um compromisso para a implantação.

Apoio aos moradores do bairro Camuá

No bairro Camuá, os moradores apresentaram diversas demandas, entre elas a manutenção das áreas institucionais, arborização, instalação de câmeras do Projeto Olho Vivo e apoio às ações dos moradores em benefício do bairro.