Cultura

Raphael Rios lança primeiro livro e mobiliza comunidade para a consciência ambiental

Um novo capítulo marcou a trajetória do jornalista, advogado e vereador Raphael Rios, que lançou oficialmente seu primeiro livro, Raízes do Futuro. A obra é direcionada ao público infantil, mas traz uma mensagem capaz de alcançar todas as idades: a urgência de despertar a consciência ambiental e valorizar o poder transformador das pequenas ações.

O evento foi realizado na noite desta segunda-feira (11), na Fundação Cultural Calmon Barreto, reunindo amigos, familiares, autoridades, educadores, estudantes, imprensa e admiradores da literatura, em um clima de celebração e inspiração.

Com ilustrações de Gutto Paixão, revisão de Rafael Nolli, diagramação de Daniel Nery e coordenação editorial de Luiz Humberto França pela Gestalt, Raízes do Futuro nasce também como um projeto mobilizador. O lançamento marca o início de ações práticas de educação ambiental junto aos alunos da Escola Municipal Dona Gabriela, com apoio do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e das Secretarias de Meio Ambiente e Educação, incentivando o plantio de árvores e hábitos sustentáveis.

A noite contou ainda com apresentação cultural de Raphael Borsato. Alunos do 5º ano da Escola Municipal Dona Gabriela, liderados pela professora Renata Lane, também apresentaram uma música inspirada no livro.

O bate-papo, conduzido pelo jornalista e presidente da Academia Araxaense de Letras, César Campos, revelou bastidores da obra e aprofundou a reflexão sobre o impacto da educação ambiental.

Encerrando a programação, Raphael realizou uma sessão de autógrafos, que aproximou o autor de seus leitores e reforçou a mensagem central que inspirou o livro: “Cuidar do presente é plantar o futuro.”

