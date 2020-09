Reabertura de agências do INSS

Após cerca de 6 meses fechadas, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltarão a receber clientes presencialmente na próxima segunda-feira (14).

Inicialmente o atendimento será exclusivo para quem fizer agendamento. Para marcar hora, o segurado deve acessar o site Meu INSS e aplicativo ou ligar no 135.

Segundo o INSS, estarão disponíveis para atendimento presencial os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.