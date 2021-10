Recanto do Idoso de Araxá promove campanha para arrecadação de produtos de limpeza

Manter o ambiente limpo é muito importante para que se preserve o bem-estar e a saúde das pessoas que convivem no local. O Recanto do Idoso São Vicente de Paulo de Araxá realiza nesta semana a campanha para arrecadação de produtos de limpeza.

O Recanto do Idoso é uma entidade assistencial, fundada em 1° setembro de 1935. Cuja ideia surgiu de uma preocupação com pessoas carentes e excluídas socialmente por diversos motivos. Atualmente a entidade abriga 52 idosos e conta com 47 funcionários.

O presidente do Recanto do Idoso, Ermes Diolino Borges, pede a colaboração da população. “O nosso eterno agradecimento pela generosidade do araxaense. Realmente ficamos muito impressionados com a colaboração de todos e sempre estamos recebendo várias doações. No momento estamos precisando de produtos de limpeza.” ressaltou Ermes Borges.

A Instituição precisa de detergente, água sanitária, desinfetante, papel higiênico e álcool líquido 70%. Produtos para higiene pessoal como desodorante, bucha de banho, sabonete, creme hidratante, shampoo e condicionador também estão sendo arrecadados.

As doações podem ser entregues na sede Recanto do Idoso, localizada na rua São Luís, número 385, no bairro São Vicente.