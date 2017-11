Recomendação para prova de exatas do Enem é descanso e revisão leve

No próximo domingo (12) será aplicada a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com provas de matemática e ciências da natureza (química, física e biologia). Para a reta final, a orientação dos professores é que os candidatos descansem e façam uma revisão leve dos principais assuntos que devem cair na prova de exatas.

O professor de química Paulo Valim, do Portal Química em Ação, disse que agora não é a hora para revisar todo o conteúdo, mas sim fazer uma revisão leve e descansar, de preferência fazendo atividades físicas para diminuir a ansiedade.

A orientação é que os alunos revisem apenas os conteúdos que têm aparecido mais no Enem, examinando as provas anteriores. Segundo o professor, em química, por exemplo, nos últimos anos sempre caíram questões de cálculo estequiométrico, de reconhecimento de funções orgânicas, de deslocamento de equilíbrio, além de questões de radioatividade, envolvendo reações de fissão, de fusão nuclear. “Agora é preciso ser esperto, ter uma estratégia e saber o que estudar”, orienta.

Outras dicas do professor são evitar excessos, dormir cedo no dia anterior para acordar cedo no dia da prova, se alimentar bem, não usar bebida alcoólica nem estimulantes.

O professor de biologia e planejamento de estudos do canal QG do Enem, Eduardo Galves, também recomenda a revisão dos conteúdos mais cobrados em provas anteriores, os chamados “top temas”. Ele acredita que a prova do próximo domingo deve seguir a tendência dos últimos três anos, de ser um exame com mais cobrança de conteúdo.

“Nos anos anteriores, o Enem foi mais interpretativo, e nos últimos três anos ele passou a ser um pouco mais conteudista, e esse padrão foi seguido na prova do último domingo (5)”, avaliou o professor.

Entre os assuntos mais abordados na prova de biologia do Enem, segundo Galves, estão meio ambiente e ecologia, principalmente relacionados a impactos ambientais, água e problemas sociais e ecológicos vinculados ao lixo. Também são bastante cobrados os ciclos ambientais dos elementos químicos, genética molecular e imunização, envolvendo soros vacinas.