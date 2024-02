Rede de Atenção Psicossocial recebe brinquedos para o atendimento infantil

A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu brinquedos que vão auxiliar no desenvolvimento de crianças atendidas pela Rede de Atenção Psicossocial, com o objetivo de proporcionar melhores condições para avaliação e tratamento desse público.

Os brinquedos serão utilizados em crianças de todas as idades que recebem atendimentos no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantojuvenil, Unisul, Unileste, Uninorte e Posto do Max Neumann.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, os brinquedos proporcionarão um ambiente melhor, tanto para a equipe de trabalho como para os pacientes.

“Até a criação de vínculos é necessário proporcionar ao paciente ambiente e condições adequadas a este atendimento. Sabemos que crianças não expressam seus sentimentos e emoções, como fazem os adultos, verbalizam menos e se comunicam de outras formas. Por isso, vamos proporcionar uma forma lúdica por meio dos brinquedos e brincadeiras”, explica.

O prefeito Robson Magela esteve presente na entrega dos brinquedos e destacou que os materiais contribuem para a qualidade dos serviços oferecidos pela Rede de Atenção Psicossocial.

“Não são apenas brinquedos, são materiais lúdicos importantíssimos para os atendimentos. Por isso, a gestão investe para uma Saúde de qualidade, que proporciona atendimento capacitado em todas as unidades do Município. A entrega desses brinquedos vai colaborar de forma muito especial para o processo de desenvolvimento das nossas crianças”, conclui.