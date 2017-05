“Responsabilidade no Trânsito! Sua atitude faz a diferença” é o tema da Semana Municipal de Trânsito

“Responsabilidade no Trânsito! Sua atitude faz a diferença”. Esse é o tema da Semana Municipal de Trânsito que será realizada entre os dias 22 e 28 de maio próximo. O objetivo é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e alertando sobre como as escolhas podem acarretar em sérias consequências. O tema possibilita realiza ações focadas em todos os integrantes do trânsito, como por exemplo, pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros e condutores. O evento contará com blitzen educativas e palestras conclamando a participação de todos para um trânsito mais seguro.

A Semana Municipal de Trânsito é uma promoção da Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, do projeto Agenda Comum Intersetorial 2017, do Sest / Senat e do Movimento Maio Amarelo, uma ação nacional coordenada entre o poder público e a sociedade civil que visa toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas. Diversas atividades relativas ao tema estão sendo desenvolvidas durante este mês de maio para estudantes de toda a rede de ensino, empresas, associações comunitárias e outras instituições.

O assessor da Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran), Bruno Borges, destaca que toda a programação envolve pedestres, motociclistas e condutores de veículos motorizados. “A nossa intenção sempre é trazer a reflexão. Nós, como Poder Público, temos que proporcionar o trânsito seguro ao cidadão araxaense, mas precisamos da participação efetiva de todos em relação as suas escolhas. A partir do momento que você vem com reflexão é diferente e didático. Você aponta os principais problemas, sem apontar dedo para A, B ou C, gerando reflexão. A partir do momento que o motorista reflete, ele muda os seus atos no trânsito”, ressalta.

Ele conta que o tema abre um leque interessante, ofertando várias reflexões aos condutores. “Como que você está conduzindo o seu veículo? Quais as suas escolhas? Toda escolha tem uma consequência boa ou ruim. Se, eventualmente, você escolher algo que vai em desacordo com a lei do trânsito, você pode colher um acidente. Um exemplo prático: se você escolhe em não dar a seta para direita ou para esquerda, foi uma escolha sua. Eventualmente, você pode pegar um condutor desapercebido que estava esperando a sua seta e, infelizmente, se envolver em um acidente de trânsito. Por isso, o tema que remete a atitude do cidadão no trânsito”, ressalta o assessor.

Programação

A Semana Municipal de Trânsito será iniciada na segunda-feira, 22, às 9 horas, com uma carreata, saindo da Av. Ecológica e seguindo até o 37° Batalhão da Polícia Militar (37° BPM). “Teremos guinchos levando os carros batidos para levar essa conscientização aos condutores e, aos araxaenses de um modo geral, em relação aos riscos. Nós estamos tratando de um tema abrangente nesse ano”, comenta Bruno. Entre os dias 23 e 25 de maio serão realizadas blitz educativas em pontos estratégicos da cidade e no dia 26 as atividades realizadas pelo Grupo de Núcleo de Incentivo à Leitura serão encerradas com apresentação de uma peça de teatro, às 9 horas no Teatro Municipal. O encerramento geral da Semana será realizado, dia 28, a partir das 9h30, no 15° Morro da Onça de Mountain Bike, com largada na Praça das Mangueiras.