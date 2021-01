Reunião discute situação do ginásio do bairro Parque das Flores

A situação precária do ginásio poliesportivo do Parque das Flores foi tema de reunião do prefeito Robson Magela com a comunidade daquele bairro. O local, de acordo com as demandas apresentadas, está há pelo menos 10 anos em estado de abandono, com mato alto, estrutura depredada e frequência de usuários de drogas.

O prefeito esteve acompanhado pelo secretário municipal de Esportes, José Antunes (Dedé), assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, e assessor de Esportes Especializados, Danilo Borges.



“É um espaço que poderia ser aproveitado como opção de lazer para a gente”, disse um dos moradores. “Nesse período de pandemia, as crianças e adolescentes também poderiam aproveitar melhor a área”, disse Augustinho, um dos moradores.



Outras demandas, também levadas até o prefeito, dizem respeito à infraestrutura do bairro. A Iluminação pública precária, ruas esburacadas ou sem asfalto, mato e entulho nos terrenos baldios foram algumas das reclamações levantadas pelos moradores.



Robson adiantou que em breve todas as ruas do Parque das Flores serão recapeadas, pois já há recurso assegurado para esta intervenção na Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade Urbana.



“Minha sugestão é que vocês formem uma comissão e apresentem todas essas demandas na prefeitura para que eu possa distribuir entre os secretários responsáveis por atender cada situação”, orientou Robson Magela.



Em relação à situação do ginásio, ficou definido que os moradores participarão ativamente na construção de um projeto para revitalizar o espaço. “É importante o envolvimento dos moradores, já que eles são os principais impactados com esse projeto. Vamos reestruturar esse novo espaço juntos”, ressaltou o prefeito.



Robson ainda reafirmou seu compromisso em manter as portas do Executivo abertas às demandas da população. “Meu compromisso sempre foi nos bairros. E faço questão de acompanhar de perto a situação do povo”, reiterou.