Robson e Mauro apresentam secretariado da nova Administração Municipal

O prefeito eleito de Araxá, Robson Magela, e o vice Mauro Chaves, anunciaram o secretariado da nova Administração Municipal durante coletiva de imprensa realizada no Teatro Municipal, nesta quarta-feira (9). Foram 17 nomes apresentados que já participarão da transição junto às suas respectivas pastas e tomarão posse em 1º de janeiro.

Na abertura da coletiva, Robson destacou que cada nome estará comprometido com um governo participativo e aberto à sociedade. “Pedimos a Deus que nos dê sabedoria, nos dê discernimento e mostre os caminhos para que possamos deixar essa administração marcada pelo sucesso, uma administração popular”, ressaltou o prefeito eleito.

O único nome confirmado até então era o do vice-prefeito Mauro Chaves, que vai assumir a Secretaria Municipal de Governo. “É um ato solene muito importante, a escolha dos secretários é uma coisa muito séria. Tivemos um esforço desdobrado para chegar até os nomes definidos. Eu me sinto lisonjeado de estar nesse grupo e ter ajudado nessas escolhas”, destacou Mauro.

Cinco pastas terão nomenclaturas novas – Ação Social; Segurança Pública; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo; Agricultura e Pecuária; Controladoria e Auditoria Geral.

Alguns nomes da atual Administração Municipal foram mantidos e Robson fez questão de destacar que não existirá perseguição política dentro do governo, e quem tiver competência continuará colaborando com o município.

“Ainda vivemos a pandemia do coronavírus e seria uma irresponsabilidade uma mudança de secretária neste momento. Temos várias situações que temos que melhorar e nós vamos fazer. O prefeito é outro e a prioridade é a nossa população. Já o (Sebastião) Donizete é um profissional com experiência e currículo inquestionáveis. Uma pessoa que tem abertura em Brasília, que conhece bem o caminho que nossos projetos devem percorrer. Ele ainda tem muito a ajudar nossa cidade”, salientou Robson.

O encontro contou com as presenças do deputado estadual Bosco e de vereadores eleitos e reeleitos.

Robson reiterou que, com sua experiência de mandato de vereador, encontrou dificuldades em ter respostas de diversas demandas apresentadas pela continuidade, mas com o novo governo será diferente.

“Os vereadores da próxima legislatura podem ter certeza que os secretários, nessa Nova Araxá, e eu e o Mauro estaremos à disposição de todos. Nós sempre falamos da questão da união política, então eles podem ter certeza de que não haverá vaidades. Na política de Araxá não cabe mais vaidade, porque quem perde com isso é a população”, concluiu o prefeito eleito.

Secretariado da Nova Administração

– Secretário de Governo: Vice-prefeito Mauro Chaves



– Secretária de Ação Social: Cristiane Gonçalves Pereira



– Secretária de Saúde: Diane Dutra



– Secretária de Educação: Zulma Moreira



– Secretário de Segurança Pública: Major Eurípedes Lemos



– Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo: Juliano Cesar da Silva



– Secretário de Agricultura e Pecuária: Fárley Pereira de Aquino



– Secretário de Esportes: José Antunes Soares Júnior (Dedé)



– Secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana: Sebastião Donizete de Souza



– Secretário de Serviços Urbanos: Ricardo Alexandre da Silva (Kaká)



– Secretário de Fazenda, Planejamento e Gestão: Chico Leitão



– Procurador-Geral do Município: Rick Paranhos



– Controlador e Auditor Geral: Daniel Rosa



– Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto: Cynthia Verçosa



– Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá: Taciana Almeida



– Superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA): Ney Dutra

– Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema): Rogério Farah