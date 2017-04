Robson Magela cobra os Correios para que prestem atendimento mais digno à população de Araxá

O vereador Robson Magela (PRB) não utilizou a tribuna na reunião ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira, 18 de abril, devido ao rodízio feito entre os parlamentares, mas mesmo assim apresentou indicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Araxá sobre o péssimo atendimento prestado ao público em sua central de distribuição localizada na avenida Honório de Paiva Abreu, no bairro Solaris.

De acordo com o vereador, dezenas de pessoas se dirigem até o centro de distribuição dos Correios diariamente para retirarem correspondências que não lhes foram entregues. O atendimento ao público no centro de distribuição só acontece no período da manhã e por isso formam-se imensas filas no local.

Como o espaço do atendimento no centro de distribuição é muito pequeno, as pessoas têm que ficar do lado de fora na fila aguardando em pé, debaixo de sol e chuva. O tempo de espera na fila nunca é inferior a 40 minutos.

“Os Correios precisam prestar um atendimento mais digno à população de Araxá. Para isto é necessário que sejam realizadas mudanças no centro de distribuição para abrigar todas as pessoas que aguardam atendimentos e estender o funcionamento para o período da tarde a fim de diminuir as filas no local”, disse Robson.

Na semana passada o vereador também pediu que a agência central dos Correios em Araxá informe porque as correspondências enviadas para os moradores dos bairros Pão de Açúcar 3 e 4 não estão sendo entregues.