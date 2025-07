Rock no Metal atraiu quase 4 mil pessoas em 12 horas de programação

A segunda edição do Rock no Metal reuniu, de acordo com a organização, 3.852 pessoas no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto no último sábado (5). Com entrada gratuita e uma programação de 12h diretas, o evento proporcionou uma imersão no universo do rock e dos minerais, unindo cultura, ciência e educação em um ambiente leve e familiar.

Shows de bandas locais e regionais como Rock 101, House Band, Slot Machine, Latitude 19 e Special Queen animaram o público ao longo do dia. Além da música ao vivo, o evento contou com food trucks, bar, estandes de produtos temáticos e o espaço Rock Experience, realizado em parceria com a School of Rock de Belo Horizonte.

As estações educativas e culturais também chamaram a atenção, com atividades como Mesa de Minerais, Rockeiro por um Dia, História do Rock, Selfie Rock e uma oficina de estêncil para customização de camisetas.

A manicure Márcia Lira participou do evento com amigos e elogiou a proposta. “Gostei muito da organização. Foi uma surpresa positiva, especialmente pra quem, como eu, não está tão acostumada a ir em eventos como este. O ambiente estava leve, acolhedor, com famílias inteiras aproveitando juntas. É bacana ver a cidade promovendo esse tipo de programação, que vai além do convencional e alcança diferentes gostos”, afirmou.

O Rock no Metal foi realizado pelo MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Gerdau. Em Araxá, o evento contou com o apoio da Prefeitura de Araxá, da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e da CBMM, com realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.