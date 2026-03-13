Rodrigo Siqueira assume Secretaria Municipal de Esportes

A Prefeitura de Araxá anunciou o empresário, educador físico e professor universitário Rodrigo de Siqueira como novo secretário municipal de Esportes. Ele assume a pasta após o pedido de desligamento de José Antunes Soares Júnior (Dedé), que decidiu deixar o cargo para se dedicar a novos projetos em sua trajetória profissional.

Rodrigo Siqueira possui ampla experiência na área esportiva, acadêmica e de promoção da saúde. É mestre em Promoção de Saúde, com ênfase em treinamento resistido (musculação), pela Universidade de Franca (SP). Também possui especializações em Ciência do Exercício Físico na Saúde e Personal Trainer, além de Bases Fisiológicas e Biomecânicas do Exercício na Profilaxia e Reabilitação. Sua graduação em Educação Física foi concluída na Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Com trajetória consolidada no esporte em Araxá, Rodrigo também atua como professor universitário no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), ministrando disciplinas como musculação, avaliação física, primeiros socorros, esportes de aventura e ginástica artística. No esporte local, teve participação relevante como coordenador e preparador físico de futebol da Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube, além de experiência como professor de musculação em academias da cidade.

O novo secretário também é empresário e um dos proprietários de uma das redes de academias mais tradicionais de Araxá, o que reforça sua ligação histórica com o desenvolvimento da atividade física e do esporte no município.

Ao longo de sua carreira, Rodrigo coordenou iniciativas voltadas à promoção da saúde, inclusão e incentivo à prática esportiva, como o projeto Minas Paralímpico, voltado para natação e atletismo para cadeirantes e pessoas com deficiência visual, além de programas que estimulam a atividade física entre crianças, jovens e idosos.

Para o prefeito Robson Magela, a chegada de Rodrigo Siqueira à Secretaria de Esportes tem como objetivo ampliar e diversificar os projetos esportivos em Araxá.

“O Rodrigo tem uma trajetória muito respeitada não só no esporte, mas também no meio empresarial e acadêmico. É um profissional que conhece a realidade da área como um todo e chega para contribuir com o fortalecimento dos projetos esportivos do município, incentivando cada vez mais a prática de atividades em todas as modalidades”, destacou o prefeito.

O prefeito Robson também falou sobre Dedé, que estava no comando da secretaria desde janeiro de 2021.

“Agradeço ao ex-secretário Dedé pela dedicação e pelo trabalho realizado à frente da Secretaria Municipal de Esportes e desejo muito sucesso em seus novos projetos profissionais.”