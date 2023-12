Sala Mineira do Empreendedor de Araxá já supera recorde de atendimentos antes de fechar 2023

Aprimorar e simplificar o ambiente de negócios, oferecendo apoio para empreendimentos de todos os portes. Este é o objetivo da Sala Mineira do Empreendedor de Araxá.

Lançada em 2021 por meio de parceria entre a Prefeitura de Araxá, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais (Sebrae Minas), Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio), a Sala Mineira oferece um atendimento exclusivo aos empreendedores do município.

São orientações sobre formalização e baixa de empresas, alterações cadastrais, inscrições municipais e estaduais, emissão de notas fiscais, renegociações de dívidas e serviços exclusivos para Microempreendedores Individuais (MEI) e capacitações que visam facilitar o acesso aos serviços necessários para a abertura de empresas através do Programa Araxá Empreendedora.

Em 2023, de janeiro a novembro, foram registrados 11.887 atendimentos, que já é o maior número desde sua inauguração, antes mesmo de fechar o ano. O mês de maior procura foi em março, com 1.521 atendimentos.

De acordo com a agente da Sala Mineira, Janete Marina Rezende da Cunha, este resultado é consequência da importante parceria entre Administração Pública e instituições que buscam o crescimento econômico do Município.

“Hoje, a Sala Mineira é uma referência para o microempreendedor individual de Araxá, é um espaço onde ele se sente seguro para resolver qualquer situação referente ao seu empreendimento. Desde que a Sala Mineira foi inaugurada, já efetuamos mais de 20 mil atendimentos, e hoje este mesmo MEI impacta em mais de R$ 30 mil mensais de arrecadação ao Município. Por isso, a Sala Mineira sempre reafirma a este público sobre a importância de sua contribuição para melhor andamento e mais eficiência em seu negócio”, afirma.

Dilma Carneiro já precisou do atendimento da Sala Mineira e conta sobre a experiência e acolhimento que recebeu da equipe.

“Eu aprendi muito com a equipe da Sala Mineira, pois pelo pouco estudo que tenho, encontrei ali um laço de confiança com as atendentes. Não tenho palavras para descrever a disposição que possuem em me ajudar nos momentos em que preciso tirar minhas dúvidas. Recebi um atendimento de excelência, com certeza”, conta.

A Sala Mineira do Empreendedor fica na sede do Sindicomércio Araxá, na rua Dr. Edmar Cunha, nº 260, no bairro Santa Terezinha. O atendimento também é realizado por meio do WhatsApp (34) 9 9900-3357. Possui ainda o Instagram (@salamineiraaraxa), onde são divulgadas as principais informações para o MEI.

Atendimentos

– 2021 (a partir de junho): 1.620 atendimentos;

– 2022: 7.547 atendimentos;

– 2023 (até novembro): 11.887 atendimentos.