Secretaria de Agricultura e Pecuária realiza recuperação de mata-burros e manutenção nas estradas Euribíades e Fran

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária está realizando a recuperação de mata-burros na Zona Rural e a manutenção e conservação nas estradas do Euribíades e da Fran. Os trabalhos têm como objetivo favorecer o deslocamento de moradores e demais usuários das estradas.

De acordo com o secretário César Romero da Silva (Garrado), o trabalho de manutenção de mata-burros consiste no reforço da base e manutenção de toda a ferragem.

“A secretaria está trabalhando para atender a demanda da Zona Rural, e um dos pontos principais é solucionar os problemas existentes com mata-burros para facilitar o deslocamento das pessoas e no escoamento da produção agrícola”, explica.

Já a manutenção e conservação nas estradas do Euribíades e da Fran contemplam intervenções com patrolamento, tapa-buracos, cobertura com cascalho e retirada de entulhos.