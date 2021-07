Secretária de Educação comunica vereador Raphael Rios sobre reforma de escolas

A Prefeitura de Araxá anunciou, nesta semana, que as escolas rurais Eunice Weaver (Itaipu) e José Bento (Boca da Mata) serão as primeiras contempladas com reformas para adequações de seus espaços. A medida está sendo realizada após a secretária de Educação, Zulma Moreira, ter acesso ao relatório realizado no mandato passado pelo vereador Raphael Rios e solicitar uma nova vistoria, por parte da nova equipe da Educação, para mais detalhes sobre as unidades de ensino.

Raphael e Zulma estiveram na Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (Caic), outra unidade beneficiada com o trabalho de reformas. Na oportunidade, Raphael conheceu as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas para o retorno das aulas presenciais, já retomadas pela rede municipal de ensino.

Zulma destaca que além dessas escolas, três Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) precisam desses reparos e devem ser atendidas ainda neste ano: Armindo Barbosa, Sarah Valle Abrahão e Balão Mágico.

Durante a visita, Raphael destacou a importância de uma equipe de manutenção das unidades, sugestão que havia dado ao entregar o relatório ainda em 2017. A secretária Zulma acredita ser a melhor forma para evitar que as unidades fiquem sem os reparos por tanto tempo. “São muitas unidades de ensino e uma equipe de reparos permite que as instalações estejam sempre com manutenção em dia”, destaca.

Zulma destacou ainda a importância do trabalho realizado por Raphael no mandato passado, ao fiscalizar todas as escolas municipais e ouvir de professores e diretores as demandas de cada uma. “Foi importantíssimo esse trabalho. Sabemos que as demandas chegam mais aos vereadores e essas informações muitas vezes não chegam para nós”, afirma.

De acordo com a Prefeitura de Araxá, o contrato assinado pelo prefeito Robson Magela foi na ordem de R$ 3.933.846,59 e prevê desde reparos breves até reformas mais substanciais em seis escolas municipais. As obras devem acontecer em paralelo com as aulas que, de acordo com a secretária, serão remanejadas entre as salas disponíveis.