Secretaria de Educação de Araxá participa de ciclo formativo do Pacto Mineiro pela Alfabetização

A Secretaria Municipal de Educação de Araxá participou do ciclo formativo do Pacto Mineiro pela Alfabetização – CNCA (Ciclo Nacional da Coordenação da Alfabetização), realizado em Belo Horizonte nos dias 17, 18 e 19 de novembro e 1, 2 e 3 de dezembro. O encontro reuniu coordenadores municipais, gestores e formadores de diversas regiões de Minas Gerais, fortalecendo a atuação dos municípios na alfabetização das crianças na idade certa.

O principal objetivo do evento foi oferecer formação continuada para formadores e equipes municipais de educação, alinhando as ações pedagógicas às diretrizes nacionais e estaduais voltadas à alfabetização. Durante os encontros, foram abordadas estratégias integradas, acompanhamento sistemático e uso de evidências educacionais para a melhoria dos indicadores de aprendizagem.

A programação contou com palestras técnicas sobre políticas públicas de alfabetização e o papel dos municípios no fortalecimento das aprendizagens, além de estudos de caso e oficinas práticas, com foco no planejamento pedagógico, práticas efetivas de leitura e escrita e acompanhamento da aprendizagem. Também foram realizadas formações sobre avaliação educacional, incluindo análise de dados, instrumentos de acompanhamento e tomada de decisão baseada em evidências.

Para a secretária de Educação, Zulma Moreira, a participação de Araxá é uma demonstração do compromisso do município com a melhoria da aprendizagem e com o fortalecimento da alfabetização como base do desenvolvimento escolar. “O que a equipe da secretaria aprendeu durante estas formações será multiplicado junto às equipes das escolas, fortalecendo o trabalho de professores, coordenadores pedagógicos e gestores. O Pacto Mineiro mostra como o Estado e os municípios podem unir esforços para garantir que todas as crianças mineiras avancem em sua trajetória escolar com equidade, qualidade e pleno direito à alfabetização”, afirma.