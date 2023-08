Secretaria de Esportes e clubes definem regulamento do Ruralão 2023; Torneio Início acontece nos dias 26 e 27 de agosto

A Secretaria Municipal de Esportes definiu a forma de disputa e o regulamento do 30° Campeonato Ruralão 2023, que terá 19 equipes participantes. O Torneio Início, que marca a abertura do campeonato, acontece nos dias 26 e 27 de agosto, no Estádio Municipal Fausto Alvim. Já a primeira rodada está marcada para o dia 3 de setembro.

De acordo com o secretário José Antunes Soares Júnior (Dedé), o Ruralão é um dos torneios mais tradicionais de Araxá. “Vem de encontro ao incentivo ao esporte e a interação entre as famílias. É uma competição aguardada e valorizada por todos participantes e que traz alegria nos finais de semana”, reforça.

As 19 equipes foram divididas em três chaves: seis na A e B e sete na C, e se enfrentam entre si (uma única vez) dentro de seus respectivos grupos. Classificam-se os cinco melhores das chaves A e B e os seis melhores da Chave C, com disputa em mata-mata até a final.

– Chave A: Aliança, Boa Vista, São Pedro, Santo Antônio, Audax e Chácara Dona Adélia.

– Chave B: Curva de Rio, Pântano, Sítio 3 Colinas, Capela, Fazenda Grêmio Planeta Independente e Novo Horizonte.

– Chave C: Ajesp, Boca Júnior, Amigos, Gondins, Fazenda Máfia, Santa Vitória e Vale.

Os jogos serão realizados nos seguintes campos: Ernesto Duílio Stefani (Arena do Cachorrão), Chácara Dona Adélia, Centro Esportivo de Tapira (Cetap), AEF, Mangabeiras e Santa Terezinha. A semifinal e final acontecem no Estádio Municipal Fausto Alvim.

O assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, ressalta que a expectativa é grande para o campeonato. “Realizamos uma reunião bastante produtiva para definir o regulamento. Todos tiveram a oportunidade de opinar e participar de todas as decisões referentes à forma de disputa, regras e diretrizes gerais do torneio. Agora estamos ansiosos para o início da competição”, conclui.