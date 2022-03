Secretaria de Segurança Pública inicia mais uma edição da Campanha de Conscientização Sobre o Uso da Faixa de Pedestres

A importância do uso da faixa de pedestres é um assunto constante quando se busca um trânsito mais seguro. Com isso, a Secretaria Municipal de Segurança Pública iniciou a segunda edição da Campanha de Conscientização sobre o Uso da Faixa de Pedestre.

Em 2021, o trabalho foi feito em várias regiões da cidade e nesta etapa será realizado exclusivamente na porta das escolas. O objetivo é evitar acidentes e conscientizar a todos sobre a importância da faixa.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, destaca que a campanha está sendo feita com o apoio de agentes do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans) e da Guarda Patrimonial. “Sabemos que a educação é o caminho para evitar acidentes, atropelamentos ou intercorrências no trânsito. Estamos dando sequência a esse trabalho conscientes da importante contribuição que a Administração Municipal está realizando pela melhoria do trânsito”, afirma.

A programação iniciou na segunda-feira (7), na Escola Municipal Padre João Botelho, no bairro Santa Terezinha.

Demais pontos da programação (a partir das 11h)

– 09/03 – Escola Municipal Aziz J. Chaer, bairro Orozino Teixeira;

– 11/03 – Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, bairro Boa Vista;

– 14/03 – Escola Municipal Delfim Moreira, Centro;

– 16/03 – Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães, bairro São Geraldo.