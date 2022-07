Secretaria de Segurança Pública promove curso de atualização para agentes da Settrans

Agentes do Serviço de Transportes e Trânsito (Settrans) da Secretaria Municipal de Segurança Pública estão passando por um curso de capacitação e atualização durante esta semana.

O treinamento é de 40 horas e está sendo realizado em parceria com a Associação Mineira dos Municípios (AMM). O conteúdo trata sobre a Resolução 925, com esclarecimentos sobre legislação de trânsito aplicada; ética e postura; abordagem; engenharia de tráfego e interação com a sinalização de trânsito.

De acordo com o instrutor do curso, Walisson Queiroga de Figueiredo, o Código de Trânsito Brasileiro (CT) e as resoluções foram criadas para atender as necessidades e o dinamismo do trânsito. “Trabalho na área há mais de 20 anos e a gente sempre vê que os agentes ficam satisfeitos em trazer para a realidade deles técnicas e conhecimentos que usam no dia a dia. Atualizam conhecimentos, recebem informações e tiram dúvidas”, relata.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, destaca que a iniciativa é muito importante para os agentes da Settrans. “Nós sabemos que as atualizações na legislação de trânsito precisam ser repassadas aos servidores que atuam no trânsito e para que os mesmos possam atuar com responsabilidade”, ressalta Daniel.