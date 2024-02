Secretaria de Segurança realiza Campanha Educativa do Início do Ano Letivo

A Secretaria Municipal de Segurança Pública realiza, entre os dias 5 e 8 de fevereiro, a Campanha Educativa do Início do Ano Letivo. A iniciativa tem como objetivo aumentar a segurança no trânsito no entorno de creches e escolas.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, a campanha consiste na realização de blitze educativas, com agentes do Settrans orientando pais e alunos sobre a importância da atenção no trânsito.

“São orientações para os pais e alunos sobre a importância de fazer a travessia em segurança nas faixas de pedestres, respeitar os locais destinados ao embarque e desembarque, não parar em fila dupla e redobrar a atenção nos horários de entrada e saída dos alunos. São ações que garantem a segurança das crianças e adolescentes”, explica.

Programação

– Segunda (05/02)

15h15 – Cemei Sarah Valle – Rua Antônio de Freitas. 185, Santa Mônica

– Quarta (07/02)

16h30 – CDH – Av. João Moreira Salles, Área 2

– Quinta-feira (08/02)

16h30 – Casa de Nazaré – Rua São Luiz, Centro