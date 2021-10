Secretaria lança livro sobre organização pedagógica para o ensino infantil

Trezentos e vinte e oito páginas que expressam experiências e traduzem aprendizados. A Secretaria Municipal de Educação lançou, nesta quarta-feira (27), o livro: “Organização da Ação Pedagógica da Educação Infantil”. A obra é uma iniciativa do Núcleo de Educação Infantil e os estudos para a elaboração se iniciaram em 2019.

O trabalho foi desenvolvido pelas servidoras Ana Cristina Nascimento e Silva, Carla Bianca Pereira e Pereira, Cristiane Bertolla, Fabiana Santos, Silvia Cardoso Alves e pela coordenadora pedagógica Fabíola Melo. Além da participação direta da equipe da secretaria, professores e supervisores também fizeram parte do processo de construção do documento.

O livro apresenta como foco a ludicidade e as interações que ocorrem nos espaços educativos da escola. Com abordagens sobre a concepção do que é ser criança, o fazer da educação infantil, características do professor e o trabalho da escola e da família.

A obra também mostra a estrutura curricular didática e pedagógica desde os direitos de aprendizagem da educação infantil até os campos de experiências e os objetivos da aprendizagem.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a abordagem acerca do planejamento escolar, espaço e tempo, rotina educacional e sugestões de atividades são essenciais para a evolução da educação infantil. “Essa obra é porta de passagem para educar cada pequenino que estuda nos nas escolas municipais de Araxá. É a semente que carrega a esperança e a certeza de que a planta brotará e se multiplicará em fruto e em novas sementes”, destaca.

O documento apresenta três grandes campos que contribuirão para a reflexão sobre a concepção de infância e educação infantil. A primeira parte trabalha os objetivos e o que é esperado para cada fase neste processo. A segunda aborda as orientações e a terceira apresenta diversas propostas práticas para os professores.

“Esse livro é uma organização da ação pedagógica. O professor terá esse documento como norteador da educação infantil em sala de aula. Nele constam as orientações didáticas, metodológicas e recursos a serem utilizados com os alunos, tendo como objetivo final o desenvolvimento e aprendizagem de todas as crianças da educação infantil”, explica Fabíola Melo.

O lançamento destacou ainda recitais de poesia, apresentação musical e de dança e a palestra “O processo de desenvolvimento da criança: o que precisamos saber?”, ministrada pela neuropsicopedagoga Fernanda Morais Leal.