Secretaria Municipal de Educação reabre credenciamento de proprietários de vans escolares para atender alunos da zona rural

A Secretaria Municipal de Educação está com inscrições reabertas, de 17 a 30 de agosto, para o credenciamento de proprietários de vans (pessoas físicas) com interesse em realizar o transporte escolar de alunos da zona rural.

A prestação do serviço é para atender todos os estudantes residentes em fazendas, chácaras e ranchos do Município. São quatro vagas disponíveis, e caso haja mais inscritos do que o número de vagas será realizado sorteio no dia 3 de setembro, às 14h, no Auditório da Prefeitura de Araxá.

O cadastro deve ser realizado exclusivamente por meio do site da Prefeitura de Araxá, no link ( https://municipiovirtual.com.br/araxavan/cadastro ). Inicialmente são exigidas informações pessoais, como número de documentos, endereço e informações de contato.

As vans que farão o transporte rural serão equipadas por um GPS cedido pelo Município, que irá fazer o monitoramento das rotas desses veículos, visando a economia do dinheiro público e maior transparência ao serviço prestado.