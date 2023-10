Secretaria Municipal de Esportes abre inscrições de projeto social de treinamento para goleiros

A Secretaria Municipal de Esportes está com inscrições abertas para o projeto social Luvas de Ouro, com turmas de treinamento de goleiros para crianças e adolescentes de 8 a 12 anos, em Araxá. As matrículas podem ser realizadas na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, das 8h30 às 17h. O projeto é gratuito e aberto para toda a comunidade.

Os treinos acontecem nas quartas e sextas-feiras, das 16h às 17h30. Para inscrição é necessário apresentar os documentos pessoais da criança ou adolescente e do responsável (maior de 18 anos) – RG, CPF e comprovante de residência.

De acordo com o professor Fernandinho Luxa, o projeto tem como objetivo formar cidadãos e atletas com habilidades e valores para que possam buscar o sucesso no futebol e na vida. Durante as atividades, são desenvolvidos trabalhos em equipe como disciplina, respeito, liderança, perseverança e autoconfiança.

“O projeto Luvas de Ouro se trata de uma escolinha de treinamentos de goleiros para crianças de baixa renda, que irá trazer mudanças em suas vidas e superação de obstáculos, além de desenvolver cidadania, obter novas habilidades motoras e psíquicas”, reforça.