Seis servidoras da Prefeitura de Araxá são agraciadas com a Medalha Leonilda Montandon 2023

A Prefeitura de Araxá participou da solenidade de outorga da Medalha Leonilda Montandon e do Prêmio Dona Carlota de Melo, realizada pela Câmara Municipal de Araxá e Câmara da Mulher Empreendedora da Acia, no Centro Cultural Uniaraxá, na noite desta quinta-feira (30).

A Administração Municipal foi representada pelo prefeito Robson Magela, acompanhado pelas secretárias Zulma Moreira (Educação) e Cristiane Gonçalves Pereira (Saúde).

Foram homenageadas 16 mulheres, sendo seis delas servidoras da Administração Municipal – Cláudia Princesa e Marta Alves, que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, e Elda Faria, Helena Borges, Maristéia Ávila e Selma Oliveira, que trabalham na Secretaria Municipal de Educação.

A Medalha Leonilda Montandon foi entregue às personalidades femininas da cidade, indicadas pelos vereadores, por seus trabalhos em prol de causas sociais, educacionais, religiosas, empresariais e pela dedicação aos princípios éticos da sociedade.

O Troféu Dona Carlota de Melo é uma homenagem às empresárias araxaenses que se destacam como grandes empreendedoras na cidade.

Com trabalho dedicado à coordenação do Ambulatório de Emergência (AME 24h) Uninorte, Cláudia Princesa fala da satisfação em ter sido agraciada com a Medalha Leonilda Montandon. “É um sentimento de alegria, luta e raça. Eu falo que o resultado veio de tanta perseverança através desse reconhecimento”, destaca.

O prefeito Robson Magela reitera que todas as homenageadas devem ser bastante aplaudidas. “As mulheres que receberam as honrarias realizam um trabalho profissional e social brilhante em diversas áreas, e conseguem mudar a vida de inúmeras pessoas para melhor”, ressalta o prefeito.

Homenageadas



Medalha Leonilda Montandon

– Célia Mercedes Lemos de Oliveira.;

– Cláudia Aparecida Princesa;

– Elda Maria Rosa de Faria;

– Eligiane de Almeida;

– Helena de Fátima Oliveira Borges;

– Heloisa Helena Frade Canuto;

– Juliana Gonçalves Machado e Silva;

– Letícia Vasconcelos Britto;

– Luciene Aparecida Pereira;

– Marina Alves Borges Batista Zebini;

– Maristéia Castro Guimarães de Ávila;

– Marta Aparecida Alves;

– Selma Maria de Oliveira;

– Solange Jubi Tânia Mendes Dumont Ávila;

– Suely Pereira Guimarães Borges.

Prêmio Dona Carlota de Melo

– Viviane Faria Silva.