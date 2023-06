Semana do Meio Ambiente em Araxá aborda educação sustentável

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) promove, de 5 a 13 de junho, a Semana do Meio Ambiente. Pautada em atividades com foco na Educação Ambiental em prol da sustentabilidade, o tema deste ano é “Araxá Separa Seu Lixo”. A cerimônia de abertura acontece na segunda-feira (5), a partir das 14h, no Centro Cultural do Uniaraxá.

Na ocasião, será apresentada a peça teatral “Dona Maricota e Seu Carlota: Meio Ambiente, Consumo Consciente”, e estudantes de Araxá terão a oportunidade de fazer a exposição dos concursos “Reciclando e Brincando” e “Mascote Coleta Seletiva”. Os projetos são trabalhados com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância de preservar o meio ambiente.

PROGRAMAÇÃO



05/06 (segunda)

– 9h às 11h: Divulgação e panfletagem no Setor Norte;

– 14 horas: Abertura Oficial no Teatro do Uniaraxá – Peça “Dona Maricota e Seu Carlota: Meio Ambiente, Consumo Consciente” | Exposição Concursos “Reciclando e Brincando” e “Mascote Coleta Seletiva”.

06/06 (terça)

– 9h às 11h: Divulgação e panfletagem no Setor Sul.

07/06 (quarta)

– 9h: Blitz Educativa na Avenida Antônio Carlos;

– 9h às 11h: Divulgação e Panfletagem no Setor Oeste.

12/06 (segunda)

– 9h às 11h: Divulgação e panfletagem no Setor Leste;

– 14h: Premiação Concurso “Reciclando e Brincando”.

13/06 (terça)

– 7h: Palestra “Coleta Seletiva em Araxá”; Tiro de Guerra;

– 9h às 11h: Divulgação e panfletagem no Centro da cidade;

– 10h: Premiação Concurso “Mascote da Coleta Seletiva”;

– 19h30: Tribunal do Júri do Uniaraxá – Palestra “O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC) em Araxá”, ministrada pela engenheira ambiental Juliana Silva.