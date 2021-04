Senac oferta vagas para cursos gratuitos em Araxá

O Senac, por meio do Programa de Senac Gratuidade, está com vagas disponíveis para cursos gratuitos. Para efetuar a matrícula o candidato deverá entrar no mg.senac.br/programadesenacgratuidade, portando todos os documentos pertinentes.

VENDEDOR 12/04/21 a 09/06/21

Aulas: segunda a sexta-feira 8h às 12h

Requisitos:

• Apresentar RG e CPF

• Idade: Maior de 17 anos

• Ensino Médio Incompleto

• Comprovante de endereço com data de emissão até 90 dias.

E-COMMERCE: VENDENDO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 19/04/2021 a 04/05/2021

Aulas: segunda a sexta-feira 13h30 às 17h30.

Requisitos:

• Apresentar Rg e CPF

• Idade maior de 16 anos

• Ensino Fundamental Completo

• Comprovante de endereço com data de emissão até 90 dias

ASSISTENTE FINANCEIRO 03/05/2021 à 29/06/2021

Aulas: segunda a sexta-feira 13h30 às 17h30

Requisitos:

• Apresentar Rg e CPF

• Idade maior de 18 anos

• Ensino Médio Incompleto

• Comprovante de endereço com data de emissão até 90 dias

OPERADOR DE COMPUTADOR 03/05/2021 a 12/07/2021

Aulas: segunda a sexta feira 13h30 às 17h30

Requisitos:

• Apresentar RG e CPF

• Idade maior de 15 anos

• Ensino Fundamental II incompleto

• Comprovante de endereço com data de emissão até 90 dias .

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA12/07/2021 a 24/09/2021

Aulas de segunda a sexta-feira 19h às 22h

• Apresentar RG e CPF

• Idade maior de 15 anos

• Ensino Fundamental Completo

• Comprovante de endereço com data de emissão até 90 dias

RECEPCIONISTA 05/07/2021 a17/09/2021

Aulas de segunda a sexta-feira 19h às 22h

• Apresentar RG e CPF

• Idade maior de 15 anos

• Ensino Fundamental II Incompleto

• Comprovante de endereço com data de emissão até 90 dias

ASSISTENTE DE CRÉDITO E COBRANÇA 20/09/2021 a 07/12/2021

Aulas de segunda a sexta-feira 19h às 22h

• Apresentar RG e CPF

• Idade maior de 16 anos

• Ensino Fundamental Completo

• Comprovante de endereço com data de emissão até 90 dias