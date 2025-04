“Será incrível”: a expectativa de Luan Santana e de outros artistas para o Araxá Rodeio Show

As apresentações do Araxá Rodeio Show 2025 começam nesta quinta-feira (24) e misturam ritmos e gerações da música brasileira. De DJs e bandas de pegada eletrônica até duplas com mais de 40 anos de carreira no sertanejo, a festa é muito aguardada pelo público e também pelos artistas.

Quinta (24)

No dia 24, a cantora Lauana Prado abre o ARS ao lado da banda Open Farra. Considerada uma das vozes femininas em ascensão no sertanejo, Lauana vem colhendo os frutos do hit “Me Leva Pra Casa/Escrito Nas Estrelas/Saudade”, que liderou as paradas do Spotify e Deezer no primeiro semestre de 2024. Ela também é conhecida por parcerias com Jorge & Mateus e pela interpretação intensa de faixas como “Haverá Sinais”. “Eu quero contar com todo mundo de Araxá para fazermos um supershow e viver essa noite intensamente”, diz a cantora.

Com uma proposta que mistura gêneros como sertanejo, funk e música eletrônica, a Open Farra soma mais de um milhão de streams no Spotify. Formada pelos DJs Marcelo Zangrandi e Rodrigo Mila, já colaborou com nomes como Zé Neto & Cristiano e Fiduma & Jeca. “Estamos chegando. Vai ser muito divertido tocar em Araxá, ao lado da Luana Prado, já estamos ansiosos”, revelam.

Sexta (25)

No dia 25, quem sobe ao palco é Luan Santana, um dos principais nomes do sertanejo universitário desde a década de 2010. O cantor mantém-se entre os artistas mais ouvidos do país com sucessos recentes como “Deja Vu”, parceria com Ana Castela. Com mais de 15 anos de carreira, Luan também é lembrado por músicas como “Meteoro”, “Amar Não É Pecado” e “Acordando o Prédio”. “Será incrível. Dia 25 de abril Luan Santana está chegando para vocês numa noite inesquecível”, afirmou. A mesma noite terá apresentação da dupla de DJs JetLag, conhecida por faixas como “Oração” e pelo remix de “Trem Bala”, de Ana Vilela.

Sábado (26)

O sábado, dia 26, será marcado pela presença da dupla Hugo & Guilherme, que se firmou entre as mais populares do sertanejo nos últimos anos com hits como “Vazou na Braquiara”, “Mal Feito” e “Coração na Cama”. “Estamos chegando, Araxá. Vai ser uma noite espetacular. Ninguém pode ficar de fora”, disse Guilherme. Eles dividem o palco com o DJ Jiraya Uai, que mescla ritmos eletrônicos com referências do funk e do sertanejo. Natural de Goiás, o artista ganhou projeção com faixas como “Olha o Trem”, que soma mais de 29 milhões de visualizações no YouTube. “Estou confirmado. Esse dia vai ser histórico. Chama a galera e vem curtir comigo”, convida.

Domingo (27)

No encerramento, no domingo (27), Matogrosso & Mathias retornam a Minas Gerais trazendo parte de um repertório que marcou época no sertanejo romântico. Entre os clássicos da dupla estão “Frente a Frente”, “Boate Azul”, “24 Horas de Amor” e “Na Hora do Adeus”. “Uma música que pedem muito na nossa carreira é ‘Retrato de Mãe’, uma música de raiz. Quando a gente canta, todo mundo canta junto. É emocionante”, conta Matogrosso. A formação atual conta com Rafael Belchior, sobrinho de Matogrosso, que passou a integrar a dupla em uma nova fase da carreira iniciada em 2023.

Naturais de Araxá, Emílio & Eduardo fecham a noite. A dupla, formada por primos, iniciou a carreira em 1997 com o disco que revelou o sucesso “Veneno do Desejo”. Ao longo da trajetória, emplacaram faixas como “Você Virou Saudade”, “Peão de Caminhonete” e “Grito de Amor”. O mais recente lançamento é “Resenha Sem Compromisso”, em parceria com Rionegro & Solimões.

Ingressos

LOTE 2

Passaporte pista – R$ 190,00

Passaporte pista premium – R$ 400,00

Passaporte bezerrão – R$ 990,00

DIA 24 – LAUANA PRADO I OPEN FARRA

Pista inteira – R$ 100,00

Pista meia-entrada – R$ 50,00

Pista solidária – R$ 70,00 + 1 litro de óleo

Pista premium inteira – R$ 250,00

Pista premium meia – R$ 125,00

Pista premium solidária – R$ 150,00 + 1 litro de óleo

Bezerrão open bar – R$ 330,00

DIA 25 – LUAN SANTANA I JETLAG

Pista inteira – R$ 100,00

Pista meia-entrada – R$ 50,00

Pista solidária – R$ 70,00 + 1 litro de óleo

Pista premium inteira – R$ 250,00

Pista premium meia – R$ 125,00

Pista premium solidária – R$ 150,00 + 1 litro de óleo

Bezerrão open bar – R$ 330,00

DIA 26 – HUGO & GUILHERME I JIRAYA UAI

Pista inteira – R$ 100,00

Pista meia-entrada – R$ 50,00

Pista solidária – R$ 70,00 + 1 litro de óleo

Pista premium inteira – R$ 250,00

Pista premium meia – R$ 125,00

Pista premium solidária – R$ 150,00 + 1 litro de óleo

Bezerrão open bar – R$ 330,00

DIA 27 – MATOGROSSO & MATHIAS I EMÍLIO & EDUARDO

Pista inteira – R$ 80,00

Pista meia-entrada – R$ 40,00

Pista solidária – R$ 50,00 + 1 litro de óleo

Pista premium inteira – R$ 160,00

Pista premium meia – R$ 80,00

Pista premium solidária – R$ 100,00 + 1 litro de óleo

Bezerrão open bar – R$ 230,00

Postos de venda

Vendas online:

https://q2ingressos.com.br/eventgroup/araxa-rodeio-show-2025

Postos físicos:

– Links Calçados – R. Presidente Olegário Maciel, 120

– 1001 Opções – Av. Washington Barcelos, 867- Urciano Lemos

– Cremore Gelateria & Açaí – Av. Imbiara, 1605

– Imbiara Shop Conveniência – Av. Imbiara, 1750

– CAS – Centro de Atendimento ao Servidor (condição exclusiva para servidores)

– Loja ARS 01 – Araxá Center Shopping (meia-entrada e camarotes)

– Loja ARS 02 – Shopping Boulevard Garden Araxá (meia-entrada e camarotes)

Serviço

Araxá Rodeio Show

Data: 24 a 27 de abril de 2025

Local: Expominas Araxá

Ingressos: Lote 2 – vendas iniciadas

Informações:

www.araxarodeioshow.com.br

@araxarodeioshow