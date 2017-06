Serviço de vacinação é estendido para sete unidades de saúde

Medida vigente a partir desta terça, 20, pretende facilitar acesso da população conforme as regiões da cidade.

A Prefeitura Municipal de Araxá viabilizou a descentralização do serviço de vacinas em atendimento a um planejamento antigo da Secretaria Municipal de Saúde. A partir desta terça-feira, 20, o antigo Centro de Vacinação, situado na Rua Calimério Guimarães, abrigará apenas a parte administrativa, incluindo os serviços de armazenamento e central de distribuição. A vacinação diária e campanhas ocorrerão nas sete unidades ativas na cidade: Unicentro, Uninorte, Unisul, Unileste, Unioeste, Uninordeste e Unisa.

O secretário municipal de Saúde, Alonso Garcia, explica que a medida pretende viabilizar a distribuição em todas as unidades, facilitando o acesso e estimulando para que os moradores busquem o posto de vacinação mais próximo da residência. “Todas as sete unidades terão uma sala de vacina. No antigo Centro de Vacinação ficará o Centro de Distribuição e Armazenamento de Vacinas. Será uma parte administrativa, inclusive com digitalização dos dados de todas as unidades. A recomendação é de que a população procure no seu bairro ou próximo a sua moradia a vacina desejada”, destaca o secretário.

O secretário explica que haverá uma profissional para instruir todos que procurarem o Centro de Vacinação nos próximos dias. Outra definição é de que a unidade central será a única a oferecer o teste do pezinho e vacina da BCG, destinada aos recém-nascidos. “Apenas a Unicentro que irá conter o teste do pezinho e vacinação de BCG, para aperfeiçoarmos a distribuição da pequena quantidade de doses recebidas do Estado”, acrescenta.

A coordenadora da Vigilância em Saúde da cidade, Telma Di Mambro, detalha que a ação descentralizadora auxiliará os profissionais de saúde da rede municipal no acompanhamento das vacinas aplicadas. “Facilitará para as equipes do Programa Saúde da Família, profissionais que atuam nas unidades distantes o acompanhamento da vacinação, principalmente das crianças. Esse é um fato importante para o caso da mãe perder o cartão da criança e não conseguimos emitir uma segunda via, pois a criança foi vacinada em diversos locais”, afirma a coordenadora.

Confira o endereço e telefone de contato dos sete pontos de vacinação