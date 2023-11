Servidoras da Prefeitura de Araxá são agraciadas com honrarias da Câmara Municipal

A Prefeitura de Araxá participou da solenidade de outorga da Medalha Dom José Gaspar, Título de Cidadania Honorária e Medalha Geraldo Porfírio Botelho, realizada pela Câmara Municipal de Araxá nesta quinta-feira (9), no Teatro CBMM do Uniaraxá.

Na solenidade, a presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA), Taciana Almeida, foi homenageada com o Título de Cidadania Honorária. Já os servidores Amália Bernadete Belmiro (técnica de Enfermagem) e Lúcia Montovani (coordenadora do CRAS Abolição) foram agraciadas com a Medalha Dom José Gaspar.

A mesa de cerimônia do evento foi composta pelo presidente do Legislativo, Bosco Júnior; 2º secretário, vereador João Veras; prefeito Robson Magela; deputado estadual Bosco; promotor de Justiça, Marcus Paulo Queiroz Macêdo; tenente-coronel Ademir Fagundes (comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar); secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; delegado regional de Polícia Civil, Valter André Biscaro Salviano; e capitão Luiz Ricardo de Oliveira (comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar).

A Medalha Geraldo Porfírio Botelho foi a primeira honraria entregue na noite. A homenagem foi criada em 2012 e busca reconhecer o trabalho dos representantes da área da comunicação social, que já escreveram e ainda escrevem para páginas da imprensa virtual, escrita, falada e televisionada. O homenageado de 2023, indicado pela Associação da Imprensa Araxaense (AIA), foi o jornalista Caio Ranieri, que também é produtor audiovisual e um dos fundadores da Associação da Imprensa Araxaense.

Os vereadores entregaram logo em seguida a Medalha Dom José Gaspar, que certifica homenagem às pessoas físicas que se destacam por sua atividade profissional, conduta de vida exemplar ou ainda por seu desempenho social e filantrópico.

Os agraciados do ano foram Amália Bernadete Belmiro, Delma Pereira Caixeta, Erilda Marques Pereira da Rocha, Vereadora Fernanda de Castelha Afonso, Gildo José Ferreira, Gustavo Frederico Burger Aguiar, Leovaine Eurípedes da Cruz, Lúcia de Fátima Pereira Montovani, 1° Sarg. PM Marco Tulio da Silva, Marinez Torres Gotelip Borja de Oliveira, Thiago Veríssimo Rodrigues, Valéria Santos Sena de Oliveira, Wanderson Araújo de Paula, Tenente Wesley Alves da Costa e Willian Júlio de Souza (Willian Tardelli).

E por último, o Título de Cidadania Honorária foi entregue em reconhecimento aos cidadãos que não nasceram em Araxá, mas que prestam relevantes serviços à comunidade local.

Os homenageados da noite foram Antônio Ferreira Barbosa (Toninho Barbosão), Elisa Borges Viana da Costa Baião Macêdo, Gustavo Mesquita de Pinho, Jhon Wercollis de Morais, Leandro Peres Siqueira, Magna Maria Pinto Mota, Marina Teixeira de Deus, Moisés Pereira Cunha, Pedrinho da Mata, Renato Gonçalves do Canto, Rogério Bernardes Ferreira, Ronaldo Silva Rossi, Rubens Donizete Valeriano, Taciana Pinto de Almeida, Walter de Carvalho Júnior.

A agraciada Lúcia Montovani reforça a responsabilidade em continuar prestando um serviço de qualidade para a população araxaense. “É uma responsabilidade muito grande, uma emoção e, além de tudo, a felicidade em ter o reconhecimento pelo trabalho realizado no CRAS para a população do bairro Abolição”, afirma.

A homenageada Taciana Almeida ressalta a alegria em receber o Título de Cidadão Honorário. “Estou muito feliz em ter recebido esta honraria. Sou natural de Belo Horizonte, mas já moro em Araxá há muitos anos e sou muito feliz em poder realizar um trabalho incrível na Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá”, destaca.

O prefeito Robson Magela parabeniza todos os homenageados e afirma que todos são pessoas que realizam um trabalho muito importante para a população araxaense. “As pessoas que receberam as honrarias realizam um trabalho profissional ou social brilhante em diversas áreas, e conseguem mudar a vida de inúmeras pessoas para melhor. E é disso que nossa cidade sempre precisa”, conclui.