Servidores da Secretaria Municipal de Educação compartilham experiências em Seminário de Práticas Pedagógicas

Um momento de troca de experiências e repleta de sabedorias. A Secretaria Municipal de Educação realizou o 1° Seminário de Práticas Pedagógicas Exitosas, com o tema: Novos Tempos, Novos Jeitos de Ensinar e Aprender. O evento foi realizado na Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva, na quarta-feira (6).

O evento foi voltado para professores de todos os componentes curriculares, gestores, coordenadores, auxiliares de serviços gerais e todo núcleo pedagógico da Educação.

O objetivo foi divulgar ações, projetos e experiências pedagógicas efetivas desenvolvidas com os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental nas escolas urbanas e rurais do município e socializá-las como referência de novas práticas de ensino e aprendizagem. O compartilhamento das práticas exitosas foi dividido em 13 salas de aula, contemplando todos os segmentos envolvidos.

Durante o encontro, houve um momento de vídeos com depoimentos dos pais e alunos sobre os impactos do período da pandemia na vida escolar da família, além de uma apresentação musical.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o debate de propostas que ajudam a qualificar as dinâmicas de sala de aula, interações na escola e com a comunidade são imprescindíveis para incentivar o registro da prática pedagógica desenvolvida nas escolas.

“Essa socialização de ideias, discussão de questões relevantes sobre as temáticas educacionais fazem toda a diferença no que tange à qualificação do ensino. Compartilhar a experiência da educação com os pedagogos engrandece a todos enquanto profissionais”, destaca.