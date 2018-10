Sesc Movimenta promove interação entre participantes em Araxá

e interação entre participantes em Araxá

O Sesc, integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, realiza de 7 a 09 de novembro, em Araxá, o Sesc Movimenta, que acontecerá simultaneamente em 23 unidades de Minas Gerais, com várias experiências culturais e atividades formativas para a comunidade.

Os pilares da programação são a diversidade de atrações e a pluralidade de temas. Promovendo o encontro entre artistas, educadores e público, a iniciativa abre espaço para interação, discussão, conhecimento e troca de experiências em um processo de aprendizado compartilhado. Será uma oportunidade para o público conhecer os cursos realizados pelo Sesc, que têm o objetivo de fomentar a cultura e a arte.

As atividades variam entre audiovisual, dança, música, artes visuais e teatro e são destinadas a públicos de diversas faixas etárias. E, em breve, as inscrições para esses cursos em 2019 estarão abertas, acompanhe por meio do www.sescmg.com.br

Em Araxá haverá oficinas de graffiti, caricatura, de contação de histórias, Rodas de Conversas com temas diversos e muitas outras atividades.

Confira a programação completa

7/11, quarta-feira

Oficina de graffiti com Ton Lima – Instrutor de Artes Visuais no Sesc Araxá

Estudo da história da escrita urbana como linguagem antropológica. Serão abordadas as linguagens mais populares no gênero, como bombing style e tag.

Horário: das 15h às 19h |

Público: interessados com mais de 14 anos

Como participar: espaço com capacidade limitada. Vagas serão definidas por ordem de chegada.

Brincadeiras rítmicas e cantadas com Maria Rita Amaral – Instrutora de Música no Sesc Araxá

Atividade voltada para professores que queiram utilizar das brincadeiras como instrumento de aprendizado e reconhecimento do patrimônio cultural de um povo.

Horário: das 18h às 20h

Público: interessados com mais de 18 anos

Como participar: espaço com capacidade limitada. Vagas serão definidas por ordem de chegada.

8/11, quinta-feira

Danças circulares e cirandas com Maria Rita Amaral – Instrutora de Música do Sesc Araxá

Voltada para o público infantil, utilizando o movimento e o ritmo como formas de integração.

Horário: das 10h às 11h e das 14h às 15h

Público: interessados com mais de 8 anos

Como participar: espaço com capacidade limitada. Vagas serão definidas por ordem de chegada.

Roda de Conversa: Patrimônio cultural: memória, invenção e participação

A atividade convida atores culturais para pensar sobre direitos culturais no contexto do patrimônio e sua relação com a construção da identidade individual e coletiva.

Convidados: Flávio de Lemos Carsalade e Leonardo Barci Castriota – arquitetos e urbanistas

Horário: das 18h às 21h

Público: livre

Como participar: espaço com capacidade limitada. Vagas serão definidas por ordem de chegada.

9/11, sexta-feira

Oficina de caricatura com Ton Lima – instrutor de Artes Visuais no Sesc Araxá

História da caricatura, caricatura comercial, caricatura artística, charge, ilustração humorística e trabalho com cores.

Horário: das 8h às 12h

Público: interessados com mais de 13 anos

Como participar: espaço com capacidade limitada. Vagas serão definidas por ordem de chegada.

Literatura e história de Araxá

Ernesto Rosa, araxaense e autor do livro Sertão da farinha Podre, conta um pouco da história do Triângulo Mineiro e da cidade

Convidado: Ernesto Rosa – escritor

Horário: das 15h às 17h

Público: jovens e adultos

Como participar: espaço com capacidade limitada. Vagas serão definidas por ordem de chegada.