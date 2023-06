Show de solidariedade: 2ª feijoada beneficente da Ampara arrecada dinheiro para manutenção da instituição

Solidariedade, comida gostosa e muita animação. A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) realizou neste mês de junho, a 2ª Feijoada Beneficente da instituição. O evento foi promovido para arrecadar fundos para o tratamento de assistidos da instituição e realizou a venda de cerca de 200 kg de feijoada e 10 kg de arroz. O resultado financeiro foi no valor de R$ 4.771,54 que será revertido integralmente na manutenção das atividades da instituição.



Durante a manhã e o início da tarde, a população retirou as suas marmitas na sede da Ampara. Assim como na primeira edição, realizada anteriormente, a feijoada teve novamente uma ótima adesão. De acordo com a coordenadora da Instituição, Juliana Silva Machado, dezenas de voluntários ajudaram na preparação da feijoada.



“Conseguimos distribuir 200kg de feijoada e 10kg de arroz prontos no dia. Tivemos o envolvimento de toda equipe, diretoria e colaboradores, durante a preparação dessa feijoada. Fica o nosso agradecimento à população de Araxá que contribuiu com a doação dos ingredientes e com a compra das marmitas. Ficamos muito felizes com o resultado, porque além do alimento ter sido preparado com todo carinho o valor arrecadado vai ser importantíssimo para a Ampara, em especial, para a compra dos suplementos dos assistidos”, explica a coordenadora.



Sobre a Ampara

A Ampara tem como missão promover apoio, acolhimento e assistência, cuidando de crianças, jovens, adultos e idosos com câncer, atuando na prevenção e diagnóstico precoce da doença.



Entre os auxílios realizados pela instituição estão doações de produtos como caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos.



Além disso, a Associação também presta atendimentos psicológicos, nutricional, de assessoria jurídica, assistência social, oficinas, entre outros, auxiliando os atendidos e familiares.