Sicredi busca talentos e investe na jornada de desenvolvimento das pessoas colaboradoras

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil, superou a marca de 40 mil pessoas colaboradoras no primeiro semestre deste ano. A estimativa é contratar mais pessoas para atender a expansão pelo País, chegando a um crescimento de 13% no seu quadro em 2023. Atualmente, o Sicredi conta com cerca de mil vagas abertas em todos os estados, e as oportunidades podem ser consultadas em www.sicredi.com.br/site/carreiras, página onde os interessados também podem saber mais sobre a instituição e seus benefícios.

As vagas são para as mais de 100 cooperativas e cinco centrais distribuídas pelo Brasil e para o Centro Administrativo Sicredi, localizado em Porto Alegre (RS). Desenvolvimento de Negócios, Atendimento, Administrativo, Crédito, Tecnologia da Informação são algumas das áreas que dispõem de vagas no momento.

“Acreditamos que no cooperativismo, modelo de negócio do Sicredi, as pessoas têm a oportunidade de deixar um legado. Por isso, buscamos talentos conectados com nossa essência, que se sintam parte do projeto de crescimento do Sicredi e queiram se desenvolver junto conosco. Pessoas preocupadas com as questões sociais e ambientais e que buscam trabalhar com excelência, entregando o melhor aos nossos mais de 7 milhões de associados em todo o Brasil” afirma Daniele Garcia Schmidt, superintendente executiva de Gestão de Pessoas e Cultura.

Ainda de acordo com Daniele, o Sicredi busca construir uma cultura de trabalho humanizada e inclusiva, com oportunidades de desenvolvimento para todos. “As pessoas estão no centro do nosso negócio. Tanto nas cooperativas, centrais e no Centro Administrativo Sicredi existem diferentes atrativos e excelentes benefícios para os colaboradores e seus familiares”, comenta.

Pelo terceiro ano consecutivo neste ano, o Sicredi foi certificado pela GPTW (Great Place to Work) como um excelente lugar para trabalhar. A certificação acontece quando se atinge a nota mínima de 70 pontos percentuais no Indice de Confiança, resultado geral da pesquisa de clima. No Sicredi, a pontuação no nível geral de confiança foi de 89%. Outro ponto analisado é o e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mede o quanto os colaboradores indicariam a instituição para os amigos trabalharem. Neste quesito, a instituição atingiu o marco percentual de 84%.

Talentos que crescem com o Sicredi

A pesquisa da GPTW realizada com o púbico interno também apontou os motivos pelos quais as pessoas colaboradoras querem continuar trabalhando no Sicredi, sendo os principais: oportunidade de crescimento e desenvolvimento, o alinhamento dos valores pessoais com os valores da empresa e o fato de proporcionar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Evoluir constantemente era o objetivo de Amandha Victória Polegatch, quando entrou na cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP, em 2011, na função de Jovem Aprendiz. “Desde o primeiro momento, tive uma afinidade com o Sicredi, seus valores e seu propósito. Passei por diversos cargos e atividades dentro do Sistema e tenho a plena certeza de que fiz a escolha certa, pois a cada dia sou convidada a evoluir seja como pessoa ou como profissional”, afirma. Atualmente, ela ocupa o cargo de gerente Administrativo Financeiro na agência do Sicredi em Bonsucesso (PR).

Outro exemplo de evolução é do Jean Crispin, 27 anos, atual gerente da agência em Acrelândia. Ele ingressou na cooperativa Sicredi Biomas como estagiário, com 16 anos, e desde então vem se desenvolvendo profissionalmente. “Eu estava trabalhando como garçom quando um colaborador do Sicredi comentou comigo sobre o processo seletivo. Respondi que não tinha graduação, mas ele me incentivou a realizar a inscrição mesmo assim. Passei no processo como estagiário. Depois, aos 18 anos, fui contratado. Estudei, me dediquei, passei por diversos cargos até chegar a gerente de agência, função que ocupo há quatro anos. Trabalhando no Sicredi, fiz minha graduação, pós-graduações, inúmeros treinamentos, cursos. De fato, transformou minha vida e a da minha família”, conta ele.

Aos 66 anos, Adalberto Neves de Oliveira começou a trabalhar na cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA. “Estou me sentindo útil novamente, após 13 anos de aposentadoria. Acredito que tenho contribuído muito para o crescimento das pessoas e da cooperativa e tenho buscado mais qualificação, e acho que posso contribuir muito mais”, enfatiza.

Mais informações sobre as oportunidades do Sicredi em www.sicredi.com.br/site/carreiras/.