Sicredi é a 4ª melhor empresa para trabalhar no Brasil

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil, é a 4ª melhor empresa para trabalhar no país, categoria Grandes Empresas (com mais de 10 mil colaboradores), segundo o ranking do Great Place To Work® (GPTW). A cerimônia de premiação aconteceu nesta segunda-feira (16), em São Paulo, e reconheceu 150 organizações em três categorias – Multinacionais, Grandes Empresas Nacionais e Pequenas e Médias Empresas Nacionais. Mais de 5 mil empresas se inscreveram para esta edição do GPTW.

“Essa é uma conquista das mais de 40 mil pessoas colaboradoras que fazem do Sicredi um ótimo lugar para trabalhar e que, todos os dias, vivem o nosso propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera, fazendo a diferença na vida dos nossos mais de 7 milhões de associados. Estamos muito felizes com o reconhecimento, pois também demonstra a construção de um ambiente de trabalho positivo, humanizado e do qual as pessoas se sentem parte”, afirma Daniele Garcia Schmidt, superintendente executiva de Gestão de Pessoas e Cultura do Sicredi.

A posição de destaque foi obtida a partir de avaliação realizada por meio da Pesquisa de Clima e análise do Book de Práticas. Neste ano, a pesquisa contou com a participação de 34 mil colaboradores do Sicredi, que contribuíram com sua percepção sobre como é trabalhar na instituição, atingindo um resultado (índice geral de confiança) de 89%. Outro ponto analisado é o e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mede o quanto os colaboradores indicariam a instituição para os amigos trabalharem. Neste quesito, a instituição atingiu o marco percentual de 84%.

A pesquisa com o público interno também apontou os motivos pelos quais os colaboradores querem continuar trabalhando na instituição financeira cooperativa. Oportunidade de crescimento e desenvolvimento foi a razão indicada por quase 50% das pessoas, seguida do alinhamento dos valores pessoais com os valores da empresa (25%) e o fato de proporcionar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (18%).

“Acreditamos que no cooperativismo, modelo de negócio do Sicredi, as pessoas têm a oportunidade de deixar um legado. Isso significa que os talentos preocupados com a agenda ESG e em fazer a diferença no mundo encontram no Sicredi uma cultura que, temos orgulho de dizer, tem bases sólidas no nosso propósito que se manifesta na nossa forma de se relacionar com nossos associados e com as comunidades onde estamos inseridos”, salienta Daniele.

Em sua 27ª edição, o Ranking GPTW Brasil é uma realização da consultoria global Great Place to Work®, em parceria com Época Negócios e Valor Econômico. Em 2023, foram reconhecidas as 150 empresas considerando seus esforços e avanços na construção de ambientes de trabalho melhores para as pessoas, para os negócios e para a sociedade. A organização “Great Place to Work for All” está presente em 97 países e analisa mais de 10 mil empresas anualmente.