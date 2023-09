Sicredi é avaliado com atendimento mais completo por WhatsApp em pesquisa da CardMonitor

O Sicredi se destacou como o emissor de cartão de crédito de crédito com o atendimento mais completo via WhatsApp, segundo pesquisa da CardMonitor. O levantamento considerou 19 instituições financeiras que têm o aplicativo como canal de contato e analisou quais oferecem um total de seis funções, consideradas as mais utilizadas pelos usuários de cartões.

No comparativo, o Sicredi é o único que contempla todas as funcionalidades de autosserviço no canal, sendo elas: consulta do limite disponível no cartão; envio de código de barras para pagamento da fatura; envio de segunda via de fatura em formato PDF; desbloqueio do cartão; oferta de opções de parcelamento da fatura e falar com um atendente, todas elas acessíveis de forma rápida e prática pelo Theo – inteligência artificial da instituição disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp. Outro destaque, segundo a pesquisa, é a possibilidade de o associado optar entre atendimento virtual ou humano, já no início do atendimento.

“O Sicredi é uma marca humana, que valoriza as pessoas e preza pelo melhor atendimento a seus associados. Esse destaque demonstra o quanto buscamos oferecer uma experiência simples, possibilitando aos usuários que escolham, no início do atendimento, se querem resolver suas questões de forma rápida com o assistente virtual, ou ainda conversar com alguém, recebendo todo o assessoramento necessário”, destaca Cristina Duclos, diretora executiva de Marketing e Experiência do Sicredi.

Com mais de 7 milhões de associados em todo o Brasil, o Sicredi já realizou mais de 1,3 milhões de atendimentos via Theo no WhatsApp em 2023, sendo 18% deste total para usuários de cartões. Por meio do assistente virtual, também são oferecidos outros serviços como consultas e transações relacionadas à cobrança, crédito, investimento, conta corrente, entre outros. A inteligência artificial faz parte da estratégia contínua de evolução digital da instituição e tem como objetivo oferecer um canal de comunicação rápido e seguro, deixando a critério do associado a preferência pela forma do atendimento, conforme sua necessidade.

A CardMonitor é uma empresa especializada em fornecer informações e análises estruturadas sobre o mercado de meios eletrônicos de pagamento. A pesquisa sobre Atendimento via Whatzapp foi realizada entre 20 e 30 de julho de 2023 e incluiu inicialmente 36 instituições financeiras, porém analisou as funcionalidades de 53% deste total, considerando apenas as que apresentam atendimento via WhatsApp.