Sicredi é classificado no ranking GPTW como Melhor Empresa para Trabalhar

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, foi premiado como a quarta colocação como a melhor empresa para trabalhar na categoria “Instituições Financeiras – Cooperativas de Crédito” pela GPTW (Great Place to Work). O ranking é publicado anualmente e premia as melhores empresas para trabalhar em âmbito nacional, regional, setorial e temático.

O levantamento ocorre em 53 países e define, em rankings nacionais, se os ambientes de trabalho das empresas participantes são excelentes lugares para atuar profissionalmente. A apuração é realizada por meio da Pesquisa de Clima aplicada anualmente e análise do Book de Práticas de cada empresa participante. Neste ano, a pesquisa contou com a participação de 29 mil colaboradores do Sicredi, que contribuíram com sua percepção sobre como é trabalhar na instituição, atingindo um resultado (índice de confiança) de 89%, um ponto percentual acima de 2021.

“Somos uma empresa com foco nas pessoas e, para isso, o primeiro passo é cuidar dos nossos mais de 35 mil colaboradores. São eles que no dia a dia fazem a diferença na vida de milhões de brasileiros e tudo isso começa por estarem engajados, felizes e orgulhosos de fazerem parte do Sicredi”, diz Rossana Bitello, gerente de Desenvolvimento de Pessoas do Sicredi.

Em agosto de 2022 o Sicredi foi certificado pelo segundo ano consecutivo pela GPTW e, neste ano, pela primeira vez participa do ranking elaborado pela consultoria. Os destaques da certificação deste ano passaram por várias dimensões do questionário. No quesito “Orgulho”, por exemplo, a frase “Levando-se tudo em conta, eu diria que este é um excelente lugar para trabalhar” obteve resultado de 96 pontos em uma escala de 100, mesma nota atribuída à citação “Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho”.

Em Employee Net Promoter Score (eNPS), dado que mostra o nível de engajamento dos colaboradores, a instituição teve nota 83, dois pontos a mais do que em 2021, resultado considerado dentro da zona de excelência. Para a apuração desse indicador, os funcionários responderam à questão: “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria essa empresa para um amigo trabalhar?”.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.300 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

