Sicredi financiou R$ 1,5 bilhão no Plano Safra 2022/2023 em MG

O Sicredi, uma das instituições que mais fomentam o agronegócio no país, encerrou o Plano Safra 2022/2023, com mais de 6 mil operações realizadas em Minas Gerais. Em volume concedido, o valor liberado foi de R$ 1,5 bilhão, aumento de 53% em relação ao ciclo anterior.

“O Sicredi tem uma forte presença no campo e em toda a cadeia do agronegócio, o que reflete nos números do Plano Safra. Além disso, o número positivo de operações significa que o crédito rural chega a mais associados, possibilitando que mais pessoas possam buscar o crescimento econômico sustentável”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. Referente à CPR – título que pode ser emitido por produtores rurais e por cooperativas de produção com a finalidade de obtenção de recursos para desenvolver seu empreendimento – foram mais de 2,1 mil operações, totalizando mais de R$ 504 milhões.

Em nível nacional, o Sicredi liberou volume recorde de financiamento aos produtores rurais. Foram R$ 51,7 bilhões em mais de 308 mil operações, considerando R$ 18 bilhões em CPR, um aumento de 136% em comparação ao ano-safra anterior. Já a agricultura familiar totalizou R$ 11,4 bilhões, 52% acima do ciclo anterior. O Sicredi, presente em mais de 1,8 cidades brasileiras e com mais de 2,5 mil agências em todo o país, é o segundo maior financiador do agronegócio no Brasil.